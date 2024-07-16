Переговоры и мир с Россией: в ISW раскрыли циничные условия Кремля

Постоянные попытки России утверждать, что Украина отказывается от "разумных" требований, имеют целью выставить Киев неразумной стороной.

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Как закончатся переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Аналитики Института изучения войны сообщили, что диктатор-президент России Владимир Путин не заинтересован в честных мирных переговорах на любых условиях, кроме российских. Зато бескомпромиссные условия Кремля для ведения диалога - равнозначны капитуляции Украины.

В отчете ISW сообщили, что проведение в Украине недавнего соцопроса показывает, что украинцы массово отвергают требования РФ о полной капитуляции страны. Именно это и делает условия Кремля для завершения войны абсолютно необоснованными и непопулярными.

Результаты социологического опроса издания "Зеркало недели" по заказу Центра Разумкова показывают, что 83% респондентов отвергают заявление Путина о том, что Киев должен отдать под контроль РФ Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, 58% респондентов опроса заявили, что Украина не должна закреплять в Конституции нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, на чем настаивает Москва.

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Между тем в ISW отмечают, что недавние заявления кремлевского "фюрера" - как предпосылки для начала "мирных" переговоров - признать территориальные претензии России на четыре указанные восточные и южные области Украины, провести "демилитаризацию" и пообещать не вступать в НАТО.

Что известно о НАТО? НАТО, Североатлантический альянс - международная межправительственная организация, военно-политический союз 31 государства Северной Америки и Европы, которые стремятся достичь цели Североатлантического договора, подписанного в Вашингтоне 4 апреля 1949 года. Согласно уставным документам Альянса главная роль НАТО заключается в обеспечении свободы и безопасности стран-членов с использованием политических и военных средств, пишет Википедия. 7 марта 2024 года НАТО официально приняло Швецию, и теперь Североатлантический альянс имеет союз с 32 государствами.

"Такие жесткие условия Москвы равнозначны капитуляции Украины и свидетельствуют о незаинтересованности диктатора в честных переговорах на любых условиях, кроме российских", констатируют американские аналитики.

Об этом также свидетельствует и заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, который обвинил НАТО в неуважении к "главной обеспокоенности России" и отметил, мол, поведение Альянса свидетельствует об отсутствии оснований для мирных переговоров. Такой была реакция на заявление НАТО относительно перспектив членства Украины.

"Выдвижение Путиным идеи полной капитуляции Украины, как разумной предпосылки для мирных переговоров, также является частью попытки подорвать усилия страны, направленные на получение международной поддержки собственных легитимных переговорных позиций. Эти позиции основываются на международном праве и подкреплены им, путем изменения международного восприятия логических условий переговоров в пользу России", - отмечают в ISW.

Специалисты считают, что постоянные попытки России утверждать, что Украина отказывается от "разумных" требований, имеют целью выставить Киев неразумной стороной, несмотря на то, что законные границы Украины признаны международным правом с 1991 года.

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Мирные переговоры с РФ: что известно

Напомним, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова передать Путину предложение о мирных переговорах. Сделать это согласны через третьи страны. При этом он отметил, что стать посредником смогут те страны, которые хотят закончить войну и серьезно настроены на эту работу.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Путин готов вести переговоры о мире. Он также отметил, что предыдущее агрессивное поведение Кремля говорит о том, что нельзя допускать чего-то вроде Минских соглашений.

Россия начала операцию "Мир". В ЦПД предупредили о "тайных переговорах". Андрей Коваленко заявил, что российская пропаганда стремится размыть украинскую Формулу мира в инфопространстве Запада, Глобального Юга и Украины. Россияне уже вбросили в информационное пространство "мирные планы" с различными предложениями.

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