Переговоры и мир с Россией: в ISW раскрыли циничные условия Кремля

Аналитики Института изучения войны сообщили, что диктатор-президент России Владимир Путин не заинтересован в честных мирных переговорах на любых условиях, кроме российских. Зато бескомпромиссные условия Кремля для ведения диалога - равнозначны капитуляции Украины.

В отчете ISW сообщили, что проведение в Украине недавнего соцопроса показывает, что украинцы массово отвергают требования РФ о полной капитуляции страны. Именно это и делает условия Кремля для завершения войны абсолютно необоснованными и непопулярными.

Результаты социологического опроса издания "Зеркало недели" по заказу Центра Разумкова показывают, что 83% респондентов отвергают заявление Путина о том, что Киев должен отдать под контроль РФ Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области. Кроме того, 58% респондентов опроса заявили, что Украина не должна закреплять в Конституции нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус, на чем настаивает Москва.

Между тем в ISW отмечают, что недавние заявления кремлевского "фюрера" - как предпосылки для начала "мирных" переговоров - признать территориальные претензии России на четыре указанные восточные и южные области Украины, провести "демилитаризацию" и пообещать не вступать в НАТО.

"Такие жесткие условия Москвы равнозначны капитуляции Украины и свидетельствуют о незаинтересованности диктатора в честных переговорах на любых условиях, кроме российских", констатируют американские аналитики.

Об этом также свидетельствует и заявление представителя Кремля Дмитрия Пескова, который обвинил НАТО в неуважении к "главной обеспокоенности России" и отметил, мол, поведение Альянса свидетельствует об отсутствии оснований для мирных переговоров. Такой была реакция на заявление НАТО относительно перспектив членства Украины.

Специалисты считают, что постоянные попытки России утверждать, что Украина отказывается от "разумных" требований, имеют целью выставить Киев неразумной стороной, несмотря на то, что законные границы Украины признаны международным правом с 1991 года.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.