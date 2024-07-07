Украина готова передать Путину предложение по мирным переговорам - Подоляк

Советник главы Офиса президента отметил, что подобное будет происходить через третьи страны.

https://glavred.info/politics/ukraina-gotova-peredat-putinu-predlozhenie-po-mirnym-peregovoram-podolyak-10578833.html Ссылка скопирована

Украина готова передать Путину предложение по мирным переговорам / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Украина готова передать России свои предложения по мирным переговорам. Сделать это согласны через третьи страны. Об этом в эфире телемарафона заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

В то же время он отметил, что стать посредником смогут те страны, которые хотят закончить войну и серьезно настроены на эту работу.

"Любая страна, которая серьезно настроена, чтобы проводить определенную работу, не будет публично выходить и говорить достаточно банальные вещи. Когда говорят "мы за немедленное прекращение огня" - это означает, что страна не готова к миссии посредничества. Потому что в больших войнах это совсем другого рода работа", - сказал Подоляк. видео дня

Он подчеркнул, что эта процедура может напоминать "зерновое соглашение".

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

Мирные переговоры - последние новости по теме

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский раскрыл сценарий переговоров с Путиным. Украина может найти модель, в которой можно находить решения. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с Россией, а с ООН и Турцией.

Пристайко раскрыл планы диктатора РФ, проведет ли Путин переговоры в этом году. Эксперт считает, что диктатор РФ ждет лучших условий для переговоров с Украиной и не собирается в ближайшее время садиться за стол переговоров. Работать с помощью посредников можно, считает экс-глава МИД.

Российского диктатора Владимира Путина не интересуют переговоры о мире в Украине. В обозримом будущем российский диктатор вряд ли пойдет на мирные переговоры, учитывая то, что недавно он изложил теорию российской победы в Украине, считают аналитики американского Института изучения войны.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред