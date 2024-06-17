Путина не интересуют переговоры о мире в Украине: аналитики описали план диктатора

В обозримом будущем российский диктатор вряд ли пойдет на мирные переговоры, учитывая то, что недавно он изложил теорию российской победы в Украине.

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Путина не интересуют переговоры о мире в Украине/ коллаж: Главред, фото: минобороны РФ, скрин YouTube

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован и вряд ли будет заинтересован в ближайшем будущем в добросовестных переговорах о мире в Украине.

К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они напомнили, что Путин наоборот недавно изложил теорию российской победы в Украине. По мнению диктатора, российские оккупационные войска способны проводить неопределенное во времени ползучее продвижение на поле боя, чтобы выдержать западную поддержку, которую получит Украина.

В ISW напомнили, что во время Глобального саммита мира в Швейцарии 15-16 июня подавляющее большинство стран и международных организаций, которые были участниками, подписали совместное коммюнике, в котором подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

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Это коммюнике подписали около 80 стран и международных организаций. Не поддержали документ только Саудовская Аравия, Индия, Южная Африка, Армения, Бахрейн, ОАЭ и Бразилия (которая присутствовала на саммите как "наблюдатель").

В Офисе президента Украины отметили, что целью проведения саммита было содействие "справедливому миру... на основе Устава ООН и международного права". В ОП отметили, что Украина хочет заручиться поддержкой международного сообщества для того, чтобы прекратить войну на условиях, которые не нарушают международное право, не ставя под угрозу территориальную целостность или суверенитет Украины.

Но в ISW при этом продолжают считать, что российский диктатор Путин не заинтересован в добросовестных переговорах. Отмечается, что глава Кремля только имитирует заинтересованность в таких переговорах в отдельных случаях. Такое его поведение является частью более широких информационных усилий, целью которых является заставить Запад пойти на уступки, которые нарушили бы суверенитет Украины.

Также в ISW отметили, что Путин вряд ли будет заинтересован в таких переговорах в обозримом будущем, учитывая то, что диктатор недавно изложил теорию российской победы в Украине. Эта теория основывается на предположении, что российские оккупанты способны проводить неопределенное во времени ползучее продвижение на поле боя, чтобы выдержать западную поддержку, которую получит Украина.

Саммит мира в Швейцарии/ Главред

Саммит мира в Швейцарии 15-16 июня - последние новости

Ранее была опубликована декларация Саммита мира. Более 80 стран поддержали планы Украины по завершению войны против РФ на основе справедливого мира. Инициативы Киева были поддержаны, в частности, Венгрией, Словакией, Турцией и Грузией, отношения которых с Россией отличаются от других стран.

Также ранее Главред публиковал главные заявления Зеленского после Саммита мира в Швейцарии. Главная цель Украины - завершение войны, это единственная возможность для дальнейшего существования страны, сказал президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

У Зеленского дали ответ, почему не все страны подписали итоговый документ Саммита. Заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква прокомментировал отсутствие подписей представителей ряда стран под итоговым коммюнике Саммита мира в Швейцарии.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что новый Саммит мира будет о завершении войны. В будущем прямого диалога с Россией не удастся избежать, подчеркнул глава МИД.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

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