Первый Саммит мира для Украины: Зеленский назвал дату и цель переговоров в Швейцарии

Саммит станет платформой для диалога относительно путей достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира для Украины.

https://glavred.info/ukraine/pervyy-sammit-mira-dlya-ukrainy-zelenskiy-nazval-datu-i-cel-peregovorov-v-shveycarii-10562105.html Ссылка скопирована

Владимир Зеленский рассказал проведении саммита мира в Швейцарии / Коллаж: Главред, фото: president.gov.ua, pixabay.com ​

15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

Отмечается, что организация саммита является результатом скоординированных усилий украинской и швейцарской сторон.

Отмечается, что основы работы этого мероприятия были выработаны и согласованы во время ряда международных встреч советников по национальной безопасности, инициированных Офисом Президента для разработки Украинской формулы мира.

видео дня

"Саммит станет платформой для диалога относительно путей достижения всеобъемлющего, справедливого и продолжительного мира для Украины согласно Уставу ООН и нормам международного права. Уважение этих принципов засвидетельствовали все приглашенные к участию в мероприятии", - говорится в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в соцсети X (Twitter), что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.

"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - написал глава государства.

"Эти общие правила, закрепленные в Уставе ООН, защищают все страны от нападения и насилия. Итак, наша общая глобальная обязанность — защищать их реальными действиями, а не только словами. Именно об этом пойдет речь на первом Саммите мира в Швейцарии", - добавил Зеленский.

Саммит мира – последние новости

28 апреля президент Владимир Зеленский заявил, что путь к мирному и справедливому завершению войны может начаться уже в июне. Украина готовится к проведению глобального Саммита мира, в рамках которого будут обсуждаться механизмы принуждения агрессора России к принятию мирных инициатив.

Согласно данным газеты Neue Zürcher Zeitung, в мероприятии может принять участие президент США Джо Байден.

На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Журналисты Wall Street Journal ранее писали, что Саммит мира планировали провести еще в конце 2023 года. Речь шла о встрече мировых лидеров и подписании документа, которым будут установлены механизмы завершения войны и усиление Украины для будущих переговоров с РФ.

Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Формула мира Зеленского Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий. Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года. "Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта: полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;

полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей. Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию. "Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред