Путь к миру может начаться в июне: Зеленский призвал Запад к решительным действиям

Украина готовит первый инаугурационный и глобальный Саммит мира, на который должны приехать представители всех континентов, сказал Владимир Зеленский.

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Мировое сообщество способно принудить Россию к миру - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Путь к мирному и справедливому завершению войны может начаться уже в июне. Украина готовится к проведению глобального Саммита мира, в рамках которого будут обсуждаться механизмы принуждения агрессора России к принятию мирных инициатив. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В ходе своего вечернего видеообращения в воскресенье, 28 апреля, он рассказал о том, что Киев совместно с союзниками готовится к проведению Саммита мира, который должен состояться в июне.

"Продолжаем готовить на июнь первый, инаугурационный Саммит мира, и наша команда сейчас, а вместе с ней и команды ключевых партнеров работают, чтобы Саммит стал действительно глобальным. Можем сказать: все континенты будут представлены – разные части света, разные взгляды на глобальное развитие", - отметил Зеленский. видео дня

Также он призвал мировое сообщество заставить РФ принять мирные принципы завершения войны на справедливой основе.

"Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь справедливого мира", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Украина заслуживает на приглашение в НАТО

Также гарант сказал, что Киев готовится и к июньскому саммиту НАТО. Западный мир должен послать Украине четкий сигнал относительно будущей евроатлантической интеграции.

"Готовимся и к саммиту НАТО, который состоится этим летом. Нужен сильный политический сигнал – Североатлантический союз не должен бояться собственной силы и скрываться от своих основ. Каждая страна, которая разделяет общие ценности и готова реально их защищать, заслуживает приглашения в Альянс", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Формула мира Зеленского Формула мира Зеленского – инициатива главы государства, согласно которой война России против Украины может быть завершена политическим путем при соблюдении ряда условий. Президент Украины презентовал "формулу мира" на заседании Совбеза ООН в Нью-Йорке осенью 2023 года. "Формула мира" сосредоточена на восстановлении территориальной целостности государства. Ее два основных пункта: полный вывод всех российских военных формирований в границах Украины 1991 года;

полное возвращение Украине эффективного контроля над всей госграницей. Кроме того, страна-агрессор Россия должна выплатить Украине репарации, освободить всех пленных и депортированных и окончательно прекратить эскалацию. "Формулу мира" Украины поддерживают 66 государств, среди них присутствуют и страны Глобального Юга.

Саммит мира – когда состоится и что будет обсуждаться:

Саммит мира, который инициировала Украина, состоится 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток, неподалеку от Люцерна. Согласно данным газеты Neue Zürcher Zeitung, в мероприятии может принять участие президент США Джо Байден.

На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.

Журналисты Wall Street Journal ранее писали, что Саммит мира планировали провести еще в конце 2023 года. Речь шла о встрече мировых лидеров и подписании документа, которым будут установлены механизмы завершения войны и усиление Украины для будущих переговоров с РФ.

Россия планирует сорвать "саммит мира" летом, ранее предупреждал Владимир Зеленский. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

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