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Помощь от США прибудет за считанные дни: Хара назвал преграды в поставках

Руслана Заклинская
24 апреля 2024, 19:20
Часть американской помощи Украина может законсервировать до конца года, отметил Александр Хара.
Помощь от США прибудет за считанные дни: Хара назвал преграды в поставках
Какие преграды могут задержать помощь от США - ответ эксперта / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, armyinform.com.ua

Первая партия военной помощи Украине от США могут предоставить через несколько дней, ведь она уже размещена на территории стран-членов НАТО. Часть американской помощи Украина может законсервировать. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"Буквально на этой неделе президент США может подписать этот закон. И тогда первая помощь Украине может быть предоставлена буквально за несколько дней, поскольку она уже размещена на территории стран-членов НАТО, в частности в Польше и Германии. Поэтому вопрос только в логистике", - отметил эксперт.

По его словам, вероятно, Украина получит в рамках первого пакета помощи от США боеприпасы, которые сейчас больше всего необходимы на фронте. Также передадут ATACMS, однако не те, которые хотели конгрессмены, поскольку в законопроекте речь идет об оперативно-тактических ракетах.

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"О каких-то больших пакетах помощи пока речь не идет - их мы можем получить после того, как можно будет спланировать военные действия. Потому что наши военные не могли этого сделать, потому что часть боеприпасов, вооружения и техники, которую предоставляли американцы, большая и весомая. Американцы производят очень много оружия, боеприпасов, к тому же у них есть оружие на складах. И без понимания, что это оружие может попадать к нашим военным, мы не могли спланировать наши следующие действия. После того, как разблокировали этот пакет помощи, эту проблему решат", - пояснил Хара.

Эксперт отметил, что часть американской помощи могут законсервировать до конца года, поскольку "мы не знаем, что будет, если Трамп придет к власти, ведь он может полностью прекратить поставки помощи Украине". Это позволит обеспечить плавные поставки необходимого оружия украинским военным независимо от политических изменений.

Самая большая помощь Украине от США - детали

Напомним, 20 апреля Палата представителей США поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине на сумму 60,84 миллиардов долларов. Законопроект получил поддержку большинства конгрессменов - "за" проголосовали 310, "против" - 112.

Также 23 апреля Сенат Конгресса США проголосовал за принятие пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере 95,3 миллиарда долларов.

А уже 24 апреля президент США Джозеф Байден подписал законопроект о предоставлении военной и экономической помощи Украине на 60 млрд долларов, а также другим союзникам США. Пакет новой помощи отправят Украине в течение нескольких часов.

Как сообщал Главред, большая часть американской техники из пакета помощи США уже находится на складах Германии и Польши. Американский источник, знакомый с предоставлением военной помощи Украине, заявил CNN, что официальные лица в США не говорят об этом открыто.

Снарядный голод в ВСУ

Украинские военные говорят о серьезных опасениях из-за отсутствия военной помощи от США. Они отмечают, что сейчас очень ощущается преимущество российских оккупантов, и они считают это "поворотным моментом" в войне, говорится в публикации CNN.

Бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий подтвердил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров", - сказал он.

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