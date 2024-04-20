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В США проголосовали за предоставление Украине мощного пакета помощи

Руслана Заклинская
20 апреля 2024, 20:50обновлено 20 апреля, 21:51
Украина получит пакет помощи в размере 60,84 миллиарда долларов.
В США проголосовали за предоставление Украине мощного пакета помощи
Палата представителей поддержала предоставление Украине помощи / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, president.gov.ua

В субботу, 20 апреля, Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиарда долларов. Об этом стало известно из трансляции голосования в Палате представителей.

Начало голосования состоялось около 20:30. Законопроект о помощи Украине поддержало большинство конгрессменов в Палате представителей. "За" проголосовали 310 конгрессменов, против - 112.

Общий размер законопроекта о помощи Украине, который инициировал спикер-республиканец Палаты представителей Майк Джонсон составляет 60,84 миллиарда долларов. Из них 23,2 млрд долларов останутся в США, ими пополнят американские запасы. На действия американских сил в Восточной Европе - 11,3 млрд, на закупку Украиной вооружений - 14млрд. Еще 26миллионов долларов запланировано потратить на продолжение надзора и подотчетности за помощью и оборудованием, предоставляемым Украине.

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Также Украина получит кредит на 7,85 миллиарда долларов для прямой финансовой поддержки государственного бюджета. Этот кредит может списать американский президент, однако только после выборов в США в ноябре 2024 года.

Кроме этого, законопроект обязывает президента США немедленно передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Однако американский президент может отказаться, если это угрожает национальной безопасности США.

Далее законопроект отправят на рассмотрение Сената США. После одобрения сенаторами его должны передать на подпись президенту США Джону Байдену.

В то же время в Белом доме уже пообещали, что новый пакет военной помощи Украине от США будет сразу же после окончательного одобрения законопроекта.

Реакция президента Украины

Президент Украины поблагодарил Палату представителей Конгресса США, обе партии и спикера Майка Джонсона за "решение, которое сохраняет правильный ход истории". Зеленский подчеркнул, что демократия и свобода имеют большое значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока США помогают их защищать.

"Сегодня мы получили решение, которого ожидали: о пакете американской поддержки. За которое так мы боролись. Очень весомый пакет, который почувствуют и наши воины на передовой, наши города и села, которые страдают от российского террора", - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что одобренный законопроект является жизненно важным, поскольку помогает предотвратить распространение войны и спасает тысячи жизней. Он также отметил, что это сделает народы Украины и США сильнее.

"Справедливый мир и безопасность могут быть достигнуты только благодаря силе. Мы надеемся, что законопроекты будут поддержаны в Сенате и направлены на рассмотрение Президенту Байдену. Спасибо, Америка!", - подчеркнул Зеленский.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски

В Белом признали, что нерешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой.

Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украины, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Помощь Украине от США - детали

Напомним, Конгресс США несколько месяцев не может проголосовать законопроект о дальнейшем финансировании военной помощи Украине. В феврале Сенат утвердил законопроект, предусматривающий $61 миллиард на оплату военной поддержки Украины. Палата представителей надолго притормозила инициативу, поскольку республиканцы не могли договориться с демократами по вопросам нелегальной миграции на границе с Мексикой.

Недавно нижняя палата Конгресса США - Палата представителей - опубликовала тексты трех законопроектов о помощи Украине, Израилю и своим союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

17 апреля спикер Палаты представителей Майк Джонсон объявил дату голосования за военную помощь Украине. По его словам, законопроекты о помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе вынесут на обсуждение 20 апреля.

Также 20 апреля в США проголосовали за законопроект №8038 о конфискации замороженных активов РФ для Украины. Закон набрал необходимое количество голосов в Палате представителей США. "За" проголосовали 360 конгрессменов, "против" - 58.

Ранее президент Джо Байден заявил, что поддержит проект помощи для Украины на 61 млрд долларов, ранее представленный Палатой представителей США, в случае одобрения документа Конгрессом.

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