В Конгрессе США объявили о голосовании за помощь Украине: названа дата

Законопроект, направленный на денежное обеспечение военной помощи Украине, будет уже 17 апреля вынесен на обсуждение Палаты представителей. Голосование должно состояться в субботу вечером, 20 апреля. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
Как сообщает CNN, Джонсон определился со своими планами после того, как столкнулся с серьезным давлением от сторонников жесткой линии. Таким образом, голосование по вопросу помощи Украины состоится уже через 3 дня.
Корреспондент Белого дома Жаки Генрих также рассказала, что ходе своего обращения к членам Палаты Джонсон сделал заявление, согласно которому Комитет по вопросам регламента уже сегодня обнародует тексты трех законопроектов:
- Законопроект о финансировании интересов национальной безопасности Америки и ее союзников в Израиле;
- Законопроект об интересах США Индо-Тихоокеанском регионе;
- Финансирование военной помощи Украине.
Помощь Украине будет в кредит?
В цитате Джонсона говорится, что законодатели также утвердят структуру кредитов и отчетность в рамках реализации финансирования трех законопроектов.
"После значительного количества отзывов и обсуждений членов Комитета по правилам Палаты представителей вскоре сегодня опубликует текст трех законопроектов, которые будут финансировать интересы национальной безопасности Америки и ее союзников в Израиле, Индо-Тихоокеанском регионе и Украине, включая структуру кредитов для помощи и усовершенствованная стратегия и подотчетность", - сказал спикер Палаты представителей.
Помощь Украине от США – главные новости:
Сенат США еще в середине февраля поддержал законопроект, направленный на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Согласно тексту, Украине полагается более 60 миллиардов долларов на финансирование военной помощи. Однако инициатива застряла в Палате представителей, где республиканцы задержали рассмотрение документа из-за споров с демократами по ситуации на границе с Мексикой.
Президент Владимир Зеленский предупредил: Украина проиграет войну, если Конгресс не решит вопрос финансирования военной помощи. Из-за промедления со стороны американских законодателей Белый дом не может выделять Киев, поскольку нет денег для их оплаты.
После атаки Ирана на Израиль в американских СМИ появилась информация о том, что США могут ускорить голосование за помощь и Украине. Однако подчеркивалось, что непонятно, какой именно законопроект о поддержке проголосуют законодатели.
Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса
6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.
Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.
Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.
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