"Украина проиграет": Зеленский предупредил о худшем сценарии окончания войны

Предупреждение президента прозвучало на фоне отказа Конгресса в течение нескольких месяцев принять пакет помощи.

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Владимир Зеленский сделал предупреждение по поводу войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада Десантно-штурмовых войск ВС Украины, Офис президента

Украина "проиграет войну", если Конгресс США не одобрит военную помощь, чтобы помочь ей противостоять вторжению России, заявил президент Владимир Зеленский.

"Важно конкретно обратиться к Конгрессу: если Конгресс не поможет Украине, Украина проиграет войну", — отметил он во время видеовстречи украинской группы по сбору средств UNITED24, сообщает CNN.

"Если Украина проиграет эту войну, другие страны будут атакованы. Это факт", — уверен глава государства. видео дня

Отмечается, что предупреждение Зеленского прозвучало на фоне того, что Конгресс в течение нескольких месяцев отказывался принять пакет помощи Украине.

В материале подчеркивается, что с начала этого года Россия, обладая огромным преимуществом в живой силе и технологиях, попыталась перехватить инициативу, обстреливая украинские города ракетами и вынуждая Украину отступить из Авдеевки.

Задержка с военной помощью США Украине - в чем риски В Белом признали, что неразрешенная ситуация с принятием законопроекта о помощи ВСУ в Конгрессе поставила под удар положение украинской армии на передовой. Координатор Совета нацбезопасности по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби признал, что из-за отсутствия помощи и большого дефицита боеприпасов украинские военные вынуждены переходить на вторую и третью линии обороны. Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин. Издание The Washington Post пишет, что "политическая дисфункция Вашингтона", которая выражается в неспособности США решить вопрос военной поддержки Украине, может привести к тому, что Киев может получить помощь слишком поздно, когда уже будет сложно не допустить катастрофы. В материале говорится о том, что в течение года Украина может потерять "бесчисленное количество жизней". Возможен и сценарий прорыва фронта.

Военная помощь Украине

Ранее сообщалось, что рассмотрение военной помощи Украине от США будет отложено – в The Hill назвали сроки. Этот вопрос будет отложен как минимум до 9 апреля. Председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сначала хочет сосредоточиться на утверждении общего бюджета США, а затем вернуться к международным вопросам.

Но после этого Джонсон пообещал не затягивать с помощью Украине. Приоритетом Конгресса США является согласование бюджета правительства на 2024 год. Поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он пообещал не медлить с международными вопросами.

Также ранее сообщалось, что Украина получит еще партию Leopard 2A4. Мадрид отремонтировал технику, которая десяток лет хранилась на складах Минобороны страны.

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