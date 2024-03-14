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"Украина потеряет больше территорий": директор ЦРУ описал 2 сценария войны до конца 2024 года

Алёна Воронина
14 марта 2024, 09:17обновлено 14 марта, 10:07
Ситуация на поле боя будет сильно зависеть от американской помощи, отмечает Бернс.
Украинские военные, Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс описал 2 сценария войны до конца 2024 года/ коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, УНИАН

Ситуация на фронте будет зависеть от того, получит ли Украина помощь от США. Если Вашингтон сможет предоставить Киеву помощь, то в конце 2024 года Украина будет диктовать собственные условия о прекращении войны. В противном случае в следующем году условия будет диктовать российский диктатор Владимир Путин.

Об этом заявил директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс во время слушаний в Палате представителей США, сообщает "Голос Америки".

"Без дополнительной помощи (США – ред.) вы увидите еще больше Авдеевок. Украина потеряет больше территорий, несмотря на свою отвагу и настойчивость. И со временем – значительные территории", – считает Бернс.

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Также директор ЦРУ отметил, что Путин "не заинтересован в компромиссах", а хочет таких переговоров, во время которых он мог бы диктовать свои условия. Бернс отметил, что в случае неполучения помощи от США украинцы могут столкнуться с таким будущим уже через год.

В то же время, по его словам, если бы Украина получила помощь от США и Европы, то до конца этого года могла бы принудить российских оккупантов к переговорам с сильной позиции Киева.

"Можно подорвать высокомерие Путина и его уверенность, что время якобы на его стороне, и поставить Украину в такое положение, где она могла бы вести переговоры о результате с позиции относительной силы", – отметил Бернс.

Директор ЦРУ считает, что ситуация на поле боя в Украине до конца этого года будет зависеть именно от американской помощи.

Что такое ЦРУ?

Центральное разведывательное управление (ЦРУ, Central Intelligence Agency, CIA) – главное разведывательное управление при правительстве США, основная функция которого заключается в получении и обработке информации относительно иностранных правительств, корпораций и людей, в отчете о полученной информации соответствующим ветвям правительства, пишет Википедия.

Помощь Украине от США

В середине февраля Сенат США окончательно поддержал законопроект, предусматривающий выделение более 60 миллиардов долларов помощи для Украины. Однако, республиканцы в Палате представителей отказываются рассматривать данный законопроект объясняя это обострением ситуации на границе с Мексикой. После этого стало известно, что в США пытаются выделить помощь Украине в обход спикера Джонсона. В Палате представителей хотят принять петицию об увольнении, которая разблокирует голосование.

Напомним, что США объявили первый пакет помощи Украине в этом году. Белый дом объявил во вторник, 12 марта, новый пакет военной помощи для Украины на 300 млн долларов. Это первый пакет вооружений от США в 2024 году – последний раз такое объявление было в конце декабря.

Полковник ВСУ дал тревожный прогноз и отметил, что наступление украинских военных невозможно без помощи США. Украинские военные не смогут наступать на фронте без помощи от США. Помощи от стран Европы будет достаточно лишь для того, чтобы удерживать линию фронта, отметил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

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