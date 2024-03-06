"Наступление невозможно без помощи США": полковник ВСУ дал тревожный прогноз

Украинские военные не смогут наступать на фронте без помощи от США. Помощи от стран Европы будет достаточно лишь для того, чтобы удерживать линию фронта.

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Полковник ВСУ дал тревожный прогноз относительно войны/ коллаж: Главред, фото: 35 ОБРИП имени Михаила Остроградского, скрин

Помощь союзников в Европе поможет Украине удержать линию фронта, но украинские военные не смогут пойти в наступление без военной поддержки Соединенных Штатов Америки.

Нашему государству будет недостаточно помощи стран Европы, чтобы пойти в наступление на фронте против страны-агрессора России. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью Главреду.

"Европа не может покрыть наши наступательные возможности, но ее помощь в размере 50 миллиардов евро покроет расходы на оборону. К тому же европейские страны уже увеличивают производство всей номенклатуры боеприпасов. Помощь союзников в Европе поможет нам удержать линию фронта, а для наступления понадобится военная поддержка США", – отметил Свитан.

По словам военного эксперта, если наше государство не получит помощи от США, то в дальнейшем мы сможем только бить по оккупантам в глубоком тылу дальними средствами поражения.

"Если Украина не получит 60 миллиардов помощи от Штатов, максимум, что можно будет делать, – наносить удары по глубокому тылу противника дальними средствами поражения: беспилотниками, ракетами или авиацией отечественного производства. Но проводить наземное наступление без американской помощи в 2024 году мы не сможем", – сказал Свитан.

Смотрите видео, в котором Роман Свитан раскрыл планы России против Украины на весну-лето:

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее эксперт назвал два условия, при которых россияне могут прорвать линию обороны Украины. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отметил, что россияне пытаются пробить украинскую линию обороны на востоке и юге Украины. Эксперт рассказал, чего они действительно могут добиться.

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