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2 проблемы: экс-командор "Айдара" назвал причины сложной ситуации на фронте

Юрий Берендий
5 марта 2024, 14:50
Бывший командир батальона "Айдар" отмечает, что критическая проблема для Украины заключается в недокомплектации подразделений личным составом.
2 проблемы: экс-командор 'Айдара' назвал причины сложной ситуации на фронте
Экс-командир "Айдара" назвал две критические проблемы Сил обороны / Колаж Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого

Ситуация по всей линии боевого соприкосновения остается сложной для Сил обороны Украины. Россияне продолжают осуществлять наступательные операции в районе Авдеевки, однако украинские военные за высокую цену удерживают линию фронта. Об этом в интевью "Радио НВ" сообщил ветеран АТО, бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, россияне наступают по всему фронту.

"Но именно Авдеевский участок - это то, где их наступление на сейчас, пожалуй, наиболее интенсивное и наиболее результативное. Фронт не посыпался. Фронт они не прорвали. Но фронт, можно сказать, понемногу прогибается под их давлением. Приходится отползать, отползать очень жестко огрызаясь, собирая с них плату за это продвижение. При том плату очень высокую. Но их командование почему-то считает, что они готовы эту плату платить, что у них достаточно людей на это. А у нас как раз критическая проблема - что людей недостаточно", - отметил ветеран.

видео дня

Он добавил, что обострение ситуации на фронте произошло из-за наложения сразу двух проблем - дефицита личного состава и снарядов.

"Сошлись две наши проблемы. Одна, в которой мы не виноваты, мы стали просто жертвами Дональда Трампа и его сторонников, и из-за чьей блокировки мы сейчас не имеем снарядов крупных калибров. А вторая проблема - это чисто наша, которую мы сами себе вырастили и до сих пор не хотим ее никак решительно решать. Это проблема нехватки личного состава. Банально нет людей", - рассказал Дикий.

Он резюмирует, что проблема с недокоплектацией подразделений Сил обороны Украины становится детали более массовой.

Ветеран АТО приводит в пример слова военных, которые вышли из Степного в Донецкой области. По его словам, комплектация личного состава в этих подразделениях была на уровне близком к 30%.

По его словам, похожая ситуация сейчас с нехваткой личного состава и среди защитников Роботино, на которое уже четвертую неделю идет наступление с двух направлений одновременно, но наши защитники выдерживают.

Кто такой Евгений Дикий

Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, высказал свои мысли относительно ситуации на Бахмутском районе в направлении Часового Яра.

Недавно западные издания обнародовали материал с опасениями относительно возможного прорыва российских войск через линии обороны ВСУ в случае, если Запад не предоставит Украине боеприпасы. Свитан рассказал, есть ли реальная угроза такого сценария.

На Авдеевском направлении продвижение врага по состоянию на вечер 4 марта остановлено, сообщил в телемарафоне спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

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