Потери колоссальные: Гуменюк рассказала о ходе боев на левом берегу Днепра

Гуменюк отметила, что за последние сутки Силы обороны на левом берегу Херсонщины уничтожили 75 российских оккупантов.

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Гуменюк рассказала о ходе боев на левом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Российские оккупационные войска за минувшие сутки дважды пытались атаковать позиции Сил обороны Украины на левом берегу Херсонщины без применения бронетехники. Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

По ее словам, украинские военные продолжают удерживать позиции на левом берегу Днепра и ведут работу по расширению плацдарма в районе населенного пункта Крынки.

"Враг с упорной настойчивостью продолжает штурмовые действия. За минувшие сутки они смогли на два штурма наших позиций. Впрочем, бронетехнику они не использовали. Из-за своих массовых мясных штурмов им все труднее набрать личный состав на подобные действия", - сообщила Гуменюк. видео дня

Она отмечает, что россияне продолжают масштабные штурмовые операции на этом направлении, несмотря на значительные потери.

"Враг несет потери на этом направлении. За минувшие сутки имеем подтверждение о ликвидации 75 оккупантов. Если говорить о санитарных потерях оккупантов, то их более 60 человек. Именно такие потери имеют оккупанты за сутки штурмовых действий в районе Крынок", - добавила она.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк - украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Бои на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне продолжают наступление без использования бронетехники в районе села Крынки на левом берегу Херсонщины. Об этом сообщила начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отметил, что неделю назад Сергей Шойгу сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о том, что село Крынки на Херсонщине было взято под контроль российскими оккупационными войсками. Однако фактически Крынки остаются непроходимой преградой для россиян, которые пытаются туда прорваться.

Оккупанты постоянно атакуют вблизи Крынок, но украинские военные успешно отражают атаки врага и удерживают свои позиции. Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

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