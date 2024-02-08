Большое наступление на Крынки: в ВСУ рассказали о ситуации на левом берегу Днепра

По словам Гуменюк, присутствие украинского флага на левобережье Херсонщины хороший сигнал для местных жителей.

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В ВСУ рассказали о ситуации на левом берегу Днепра / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Ситуация на левом берегу Днепра остается напряженной. Российские войска продолжают наступление на позиции Сил обороны Украины в районе населенного пункта Крынки. Об этом заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга, комментируя появление украинского флага в Крынках.

"Ситуация остается достаточно сложной и присутствие там украинского флага - это один из сигналов в том числе и местным жителям о том, что Силы обороны Украины продолжают борьбу, продолжают удерживать свои позиции. Никуда они не делись, как бы ни хотели российские паблики", - подчеркнула Гуменюк.

Гуменюк отметила, что украинские воины продолжают закрепляться на новых позициях на левобережье Херсонщины. Она добавляет, что российские оккупационные войска не прекращают попыток штурмов на этом направлении.

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Кроме того, по данным Сил обороны юга, россияне не применяют военную технику в ходе атак на позиции Сил обороны.

"Характерным остается то, что продолжает действовать эмбарго на использование бронетехники. Фактически продолжаются мясные штурмы. Сейчас видим, что враг верит в Силы обороны Украины - экономит бронетехнику. Чтобы, когда придет наша, им было чем сражаться", - констатировала Гуменюк.

Кроме того, она отметила, что Силы обороны Украины продолжают наносить удары по местам скопления войск противника и тыловым объектам. По данным Сил обороны юга, за минувшие сутки было подтверждено, что на левом берегу было поражено 57 оккупантов, 1 танк, 5 орудий, 2 минометы и 12 единиц автомобильной техники.

Боевые действия на левом берегу Днепра

Напомним, как ранее сообщал Главред, украинские военные подняли государственный флаг в населенном пункте Крынки на левом берегу Херсонщины. Об этом сообщает проект Deepstate.

В то же время, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань отметил, что украинские воины тяжелой ценой удерживают плацдармы на левобережье Херсонщины.

Ранее Наталья Гуменюк сообщала о том, что украинским военным удалось расширить контролируемую территорию на левобережье Херсонщины.

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