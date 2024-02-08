'Город меняется по часам': в МВА рассказали о критической ситуации в Авдеевке

В подвалах разбитых домов в Авдеевке остаются люди, которых не могут эвакуировать из-за постоянных обстрелов.

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Оккупанты штурмуют Авдеевку очень большим силами / Коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, instagram.com / libkos

Россияне давят со всех направлений на Авдеевку, город меняется по часам. В Авдеевке нет ни одной зоны, где было бы спокойно. Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

"Каждый день город меняется реально по часам. К сожалению, враг давит со всех направлений. Нет ни одного такого участка вокруг нашего города, где было бы где-то более-менее спокойно. Действительно штурмуют очень большим силами. Сейчас, пока, погодные условия не позволяют им применять технику. Но ведь, мы понимаем, если упадут морозы, то поедет и техника, и будет намного сложнее", - сказал Барабаш.

Барабаш подчеркнул, что ситуация в Авдеевке сложная, только за одни сутки, 7 февраля, было зафиксировано более 50 массированных обстрелов и около 30 ударов авиабомбами по городу. Всего с начала года оккупанты выполнили более 800 авиабомбовых ударов, что привело к серьезным разрушениям на территории города.

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"Многоэтажные дома складываются как карточные дома, и очень часто под завалами, именно в этих подвалах, остаются люди, и к сожалению, мы не имеем возможности их оттуда достать", - отметил начальник МВА.

По его словам, в Авдеевке не осталось ни одного уцелевшего здания. Оккупанты используют мощные бомбы КАБ-500, что делает подвалы домов единственным, но ненадежным убежищем для людей.

Барабаш отметил, что по состоянию на утро 8 февраля в городе находится 941 гражданский человек. Эвакуация не проводилась, потому что враг обстреливал дорогу. Несмотря на это, в городе работает несколько групп, в том числе военных, полиции и волонтеров, которые пытаются помочь и осуществить эвакуацию. Однако количество людей, которые помогают, уменьшается.

Бои за Авдеевку

Напомним, Авдеевка остается центром внимания оккупантов. Разведка Минобороны Великобритании отмечает, что число ударов управляемыми боеприпасами за последние две недели увеличилось на 66%. Российские оккупационные войска продолжают наступательные операции на юго-восточных окраинах города.

Также согласно отчету Института изучения войны за 5 февраля, украинские военные продвинулись на Авдеевском направлении и продолжают бои на нескольких участках фронта. Геолокационные кадры подтверждают продвижение ВСУ на северо-восток от Невельского и на юго-запад от Авдеевки.

Как сообщал Главред, российские оккупанты продвинулись на севере Авдеевки, там происходят ожесточенные бои. Аналитики Deep State сообщили об обновлении линии соприкосновения возле Клещеевки и Новокалиново.

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