"Смерть проводит нацотбор": в DeepState заявили о продвижении РФ возле Авдеевки

Генштаб ВСУ в утренней сводке ничего не сообщил о возможном продвижении российских оккупантов на Авдеевском направлении.

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Возле Авдеевке продолжаются ожесточенные бои/ Коллаж: Главред, фото: DeepStateUA, скриншот ОП

Российские оккупанты продвинулись на севере города Авдеевка Донецкой области, за который сейчас идут ожесточенные бои. Об этом сообщили аналитики Deep State.

"Враг продвинулся на севере Авдеевки и Первомайском. Обновлена линия столкновения у Клещиевки и Новокалинового. В Авдеевке смерть проводит свой национальный отбор", - говорится в сообщении.

Авдеевка - карты боев / DeepStateUA

Тем временем журналист Юрий Бутусов сообщил утром 5 февраля, что оккупанты находятся в 1,2 км от въезда в Авдеевку.

"5 февраля в Авдеевке. Враг всего в одной тысяче двухсот метрах от этого всем известного места — въезда в город. Враг продолжает атаки", - написал Бутусов в Facebook.

Он добавил, что за последние четыре недели на город сброшено более 600 авиабомб, разрушения масштабные.

"Наши держатся и наносят удары всеми силами", — отметил журналист.

В свою очередь, журналист Андрей Цаплиенко заявил, что в Авдеевке очень проблематичная ситуация, но не безнадежная.

"Я связался с нашими военными в городе, они просили себя не называть, но утверждают, что вражеские штурмовики прорвались к застройке со стороны так называемого Авдеевского карьера. Военные, с которыми я говорил, убеждены, что достаточно отправить на усиление хорошо подготовленные к бою в городе резервы, и прорыв еще можно ликвидировать", — сказал он.

По словам Цаплиенко, две недели назад именно так удалось нейтрализовать другой прорыв россиян в районе "Царской охоты".

Смотрите видео - Что сейчас происходит на фронте:

Тем временем глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш не подтвердил уличные бои в самой Авдеевке. В эфире радио Громадське он сказал, что россияне зашли в дачный массив в окрестностях города.

"О продвижениях в городе и уличных боях в Авдеевке я информацию не подтверждаю. То, что они вошли в дачный массив, возле города — да. Но это не городская застройка, это не улицы города", — сказал Барабаш.

Отметим, Генштаб ВСУ в утренней сводке ничего не сообщил о возможном продвижении ВС РФ.

Начальник службы по связям с общественностью 47-й бригады "Магура" Дмитрий Лазуткин добавил, что в пригороде Авдеевки российские военные проводят атакующие боевые действия. Также они не прекращают попыток найти слабые места в украинской обороне и ворваться в город, передает Суспільне Донбас.

"Трудно становится защищать Авдеевку, ведь каждые 100 метров усложняют логистическое сообщение. Главное здесь, что враг несет огромные потери и постепенно истощается в любом случае", — сказал Лазуткин.

Как сообщал Главред, президент Зеленский заявил, что наземная ситуация фронте зашла в тупик из-за задержек с поставками военной техники. Что касается морской операции, то она принесла положительные результаты. В частности, страна-агрессор Россия потеряла много кораблей, а в Черном море Украине удалось построить зерновой коридор.

Также Зеленский заявил, что сейчас около 26% национальной территории Украины все еще находятся под российской оккупацией.

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