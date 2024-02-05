Зеленский - Западу: "Война может прийти к вам, никто не будет готов"

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос о том, что он чувствует, когда в Европе говорят об усталости из-за военной поддержки Украины.

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Владимир Зеленский предупредил Запад, что война может прийти на их территорию / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, ОПУ, скриншот

Президент Владимир Зеленский предупредил страны Запада о том, что если прекратиться поддержка Украины, то война может прийти к ним.

В интервью итальянскому телеканалу Rai1 Зеленский ответил на вопрос о том, что он чувствует, когда в Европе говорят об усталости из-за военной поддержки Украины.

"Война может прийти к вам, потому что мы имеем дело с Путиным. И когда она придет, никто не будет готов, европейские армии не готовы, это будет шок, где гарантия, что НАТО оперативно отреагирует? Кто об этом говорит? Никто", - сказал Зеленский.

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Другие заявления Зеленского в интервью Rai1

Президент Зеленский заявил, что наземная ситуация фронте зашла в тупик из-за задержек с поставками военной техники.

"Что касается наземной войны, то здесь патовая ситуация, это факт, потому что были задержки с оборудованием, а задержки означают ошибки", - сказал глава государства.

Что касается морской операции, то она принесла положительные результаты. В частности, страна-агрессор Россия потеряла много кораблей, а в Черном море Украине удалось построить зерновой коридор.

В этом же интервью Зеленский заявил, что Украине нужна перезагрузка и смена руководства. Так он прокомментировал вопрос о возможной отставке главкома ВСУ Валерия Залужного.

"Залужный? Нам нужна перезагрузка, смена руководства, не только военного ... Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Определенно необходима перезагрузка, новое начало", - сказал глава государства.

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