"Нужна перезагрузка": Зеленский ошарашил заявлением об отставке Залужного и не только

Президент Украины Владимир Зеленский прямо заявил, что он планирует сменить руководство и речь не только о военном. Это затронет многие секторы государства.

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Зеленский ответил на слухи об отставке Залужного / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/vzaluzhnyi

В Украине и мире уже несколько дней обсуждают слухи о том, что президент Украины Владимир Зеленский может уволить генерала Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ. Зеленский лично прокомментировал эти слухи и заявил, что Украине нужна перезагрузка и смена руководства. Об этом он сказал в эфире итальянского телеканала Rai1.

Президент добавил, что речь идет не только о Залужном и кадровые изменения будут касаться не только военного руководства.

"Залужный? Нам нужна перезагрузка, смена руководства, не только военного ... Это вопрос, который касается людей, которые должны возглавить Украину. Определенно необходима перезагрузка, новое начало", - сказал Зеленский. видео дня

Он намекнул на то, что нынешнее руководство сейчас сомневается в победе Украины и имеет не такие взгляды на ситуацию в стране, что и президент.

"Если мы хотим победить, мы все должны двигаться в одном направлении, будучи убеждены в победе, нас нельзя унывать, опускать руки, у нас должна быть правильная положительная энергия ... У меня на уме нечто серьезное, речь идет не об одном человеке, а о направлении руководства страны ... Я имею в виду замену ряда государственных руководителей, а не только в одном секторе, например, в армии", - добавил президент.

Возможная отставка Залужного

Вечером 29 января в Сети начала появляться информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил генерала Валерия Залужного с должности Главкома ВСУ. Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил УП, что информация не соответствует действительности.

Financial Times со ссылкой на четверых человек, знакомых с ходом обсуждений, пишет, что Зеленский предлагал генералу Залужному должность советника по обороне, но тот отказался. Вместе с тем президент якобы "дал понять", что независимо от ответа Залужного тот будет отстранен от своей нынешней должности.

CNN со ссылкой на свои источники пишет, что указ президента об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ ожидается к концу недели.

Издание Bild со ссылеой на источники писало о том, что Зеленский хотел уволить Залужного, но изменил решение в течение часа. Против такого решения главы государства якобы выступили глава разведки Кирилл Буданов и командующий украинской армией Александр Сырский.

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