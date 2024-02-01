Зеленский хотел уволить Залужного, но передумал: против выступили два генерала - Bild

Зеленский якобы хотел назначить генерала Сырского новым главнокомандующим ВСУ. При этом многие генералы отдают предпочтение Залужному.

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Зеленский действительно хотел уволить Залужного, однако против выступили Буданов и Сырский / Фото: t.me/osirskiy, УНИАН, ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский хотел уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, но изменил решение в течение часа. Против такого решения главы государства выступили глава разведки Кирилл Буданов и командующий украинской армией Александр Сырский. Об этом пишет Bild со ссылкой на свои источники.

Издание цитирует военного эксперта Густава Гресселя из Европейского совета по международным отношениям, который утверждает, что Зеленский якобы хотел назначить генерала Сырского новым главнокомандующим ВСУ, "потому что он более лоялен к президенту". В то же время многие другие генералы отдают предпочтение Залужному, поскольку его считают "более гуманным" и "ближе к войскам".

"Их сопротивление привело к отмене решения президента в течение часа в понедельник", - пишет Bild.

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Журналисты отмечают, что "Зеленский, вопреки воле Залужного, позволил удержать Бахмут в начале лета 2023 года, тем самым связав силы для украинского контрнаступления на юге. Вскоре после этого Бахмут пал, и украинское контрнаступление провалилось".

Bild также утверждает, что Залужный хотел вывести войска из Авдеевки несколько недель назад, чтобы выровнять фронт и облегчить оборону.

"Зеленский отказался и вместо этого 30 декабря лично поехал в город, чтобы способствовать его защите. Но российские войска продолжают наступать – и теперь существует угроза второго Бахмута", - говорится в статье.

Немецкий эксперт по безопасности Нико Ланге с Мюнхенской конференции по безопасности сказал Bild, что "слухи о конфликтах между Зеленским и Залужным наносят ущерб Украине".

"Было бы мудро, если бы Зеленский и Залужный появились сейчас вместе и положили конец этим дебатам", - сказал Ланге.

Слухи об отставке Залужного

Вечером 29 января в Сети начала появляться информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил генерала Валерия Залужного с должности Главкома ВСУ.

Позже пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сообщил УП, что информация не соответствует действительности.

Позже Залужный опубликовал совместное фото с начальником Генерального штаба Сергеем Шапталой. Вероятно, таким образом главком намекнул, что он продолжает командование войсками, и развеял слухи о своем "увольнении".

Тем временем Financial Times со ссылкой на четверых человек, знакомых с ходом обсуждений, пишет, что Зеленский предлагал генералу Залужному должность советника по обороне, но тот отказался. Вместе с тем президент якобы "дал понять", что независимо от ответа Залужного тот будет отстранен от своей нынешней должности.

CNN по ссылкой на свои источники пишет, что указ президента об увольнении Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ ожидается к концу недели.

Тем временем начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов отказался комментировать слухи о том, что его могут назначить главнокомандующим Вооруженных Сил Украины вместо Валерия Залужного.

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