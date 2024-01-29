УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Зеленский "уволил" Залужного: в ОП разъяснили ситуацию

Ангелина Подвысоцкая
29 января 2024, 20:10обновлено 29 января, 20:40
В Сети начала появляться информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил Валерия Залужного с должности Главкома ВСУ.
Залужный, Зеленский
Залужного уволили с должности Главкома ВСУ / Колаж: Главред, фото: Офис президента, facebook.com/vzaluzhnyi

В Сети начала появляться информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил генерала Валерия Залужного с должности Главкома ВСУ. Однако оказалось, что это фейк. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает Украинская правда.

Журналисты спросили у него, увольнял ли президент Залужного.

"Точно нет. Президент не увольнял главкома", - ответил Никифоров журналистам.

видео дня

Издание со ссылкой на источник в СНБО отмечало, что Залужному предложили другую должность, но он отказался.

"Его (Залужного - Главред) вызвали и предложили другую должность. Возможно послом куда-то пойдешь. Он отказался. Указа нет", - говорится в сообщении.

Слухи о якобы "конфликте" Зеленского и Залужного

Напомним, как ранее сообщал Главред, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, информация о конфликте между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим Валерием Залужным является дезинформацией, распространенной Россией. Подоляк добавил, что Москва периодически выдвигает одни и те же темы, но фактически политических разногласий между Зеленским и Залужным не существует.

Позже в Офисе президента поставили точку в этом вопросе о возможной отставке Залужного. В ОП отметили, что реальных оснований для отставки Главкома ВСУ Валерия Залужного нет, а такие разговоры могут вызвать удивление у союзников.

Недавно был опубликован результат опроса с ответом на вопрос, как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного. В серьезные разногласия между Зеленским и Залужным верят лишь 8% украинцев.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ Владимир Зеленский Валерий Залужный
Реклама

Главное за день

Помощь ВСУ затянули, "оборону" РФ не смогли бы прорвать и США – Foreign Affairs

Помощь ВСУ затянули, "оборону" РФ не смогли бы прорвать и США – Foreign Affairs

20:47 Мир
Зеленский "уволил" Залужного: в ОП разъяснили ситуацию

Зеленский "уволил" Залужного: в ОП разъяснили ситуацию

20:10 Украина
10-градусный мороз и гололедица: где будет холоднее всего 30 января

10-градусный мороз и гололедица: где будет холоднее всего 30 января

20:03 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

20:47

Помощь ВСУ затянули, "оборону" РФ не смогли бы прорвать и США – Foreign Affairs

20:40

Ракета - точно в кабинет: СМИ об ударе по офицерам РФ, командующим наступлением на Авдеевку

20:10

Зеленский "уволил" Залужного: в ОП разъяснили ситуацию

20:03

10-градусный мороз и гололедица: где будет холоднее всего 30 января

20:01

Россияне готовятся выйти на административные границы Запорожской области

Претендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе ЗеленскогоПретендует ли Украина на Кубань, Белгород и Воронеж: Огрызко – об "историческом" указе Зеленского
19:25

Как украинцы относятся к белорусам, россиянам и полякам: результаты опроса КМИС

19:19

Опять за свое: у Орбана хотят прав для венгров до 2015 года, Кулеба ответил

19:10

Соседям необходимо договариватьсямнение

19:07

Лунный календарь на 30 января: что лучше отложить в этот день

Реклама
18:54

Опасная затея: Аффлек прогулялся сразу и с Лопес, и с бывшей женой

18:38

"Украина сделала мощный шаг": у Зеленского готовятся к приезду Орбана

18:28

"Вела себя агрессивно": известную певицу засняли пьяной в дым после концертаВидео

18:26

Бритни Спирс извинилась перед Тимберлейком за очень откровенные мемуарыВидео

18:16

Что Россия может показать в войне с Западом: Яременко оценил мощности врагаВидео

18:12

В Евросоюзе не готовы быстро принять Украину и разразились рядом условий

18:01

Китайский гороскоп на февраль: что готовят звезды в последний месяц зимы

18:00

Гениально просто: как разогреть в микроволновке сразу две тарелки

17:57

"Понадобятся годы": в FT сделали прогноз о производстве снарядов для Украины

17:38

"Мы медленно проигрываем войну": в ВСУ рассказали правду о ситуации на фронте

17:32

Загадка для самых сообразительных: нужно за 6 секунд найти ошибку на картинке

Реклама
17:24

Поцелуи и танцы: Ферит и Сейран из сериала "Зимородок" подогрели слухи про романВидео

17:14

В сети сообщают о прилете по офицерам РФ, командовавшим наступлением на Авдеевку

17:13

Как понять что человек врет: простые способы вывести лжеца на чистую воду

16:57

РФ наступает вблизи Первомайского и готовит новый штурм под Авдеевкой

16:55

Угроза штурма Харькова: РФ с новыми резервами пошла в атаку, названо направление

16:49

Почему 30 января нельзя подметать: важные приметы и запреты дня

16:45

Это не просто так: почему губки для мытья посуды продают разноцветными

16:30

"Обратитесь к специалисту": врач назвала 4 запаха тела, которые нельзя игнорироватьВидео

16:26

Путин поедет в Турцию на встречу с Эрдоганом: собираются говорить об Украине

16:26

Боррель – о войне в Украине: интенсивность растет, не видим свет в конце туннеля

16:25

Выехал за взятку и считает, что "Украину продали": СМИ рассказали о побеге Влада Ямы

16:05

ССО разнесли опорные пункты россиян на юге и установили флаг УкраиныВидео

16:02

Зеленский - Германии: ваше оружие вам вряд ли поможет, если Украина падет

16:00

ВСУ продвинулись вперед и расширили плацдармы на левом берегу Днепра

15:57

"Оккупирует за три дня": в Раде назвали новые вероятные цели Путина в ЕвропеВидео

15:37

ВСУ мощно уничтожают бронетехнику россиян: разведка Британии поразила числом потерь

15:30

Зеленский предложил Германии перечислять помощь беженцам через Украину

15:10

На фронте погиб "украинский Эней", актер Фединчук

15:04

Чем опасен просроченный молотый кофе: можно ли употреблять такой продукт

15:04

"Клетка под солнцем": журналист рассказал, как "Би-2" сидят в тюрьме в Таиланде

Реклама
14:54

Крушение военного Ил-76 РФ: в ГУР разнесли лживое заявление Путина

14:53

"Друг Путина" сдал назад: у Орбана готовы к компромиссу по 50 млрд евро для Украины

14:51

"Это заборы трупов один на одном": Зеленский о потерях оккупантов в Авдеевке

14:30

"В ближайшее время": в ГУР анонсировали новый обмен пленными с РФ

14:25

Почему в Европе плохой интернет: простые ответы изумят даже искушенных людей

14:21

Опытные хозяйки всегда хранят пару луковиц в морозилке: зачем они так делают

14:14

Что нельзя замораживать в морозильной камере: ответ удивит каждогоВидео

14:00

Нищий и в кредитах: продюсер рассказал про финансовое состояние Киркорова

13:58

Засада ВСУ и "море" огня: под Купянском бронеколонну РФ сожгли ПТУРами и дронами

13:53

С каких регионов может начаться распад РФ: Яременко сделал прогнозВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Праздники
Какой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять