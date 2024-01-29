Зеленский "уволил" Залужного: в ОП разъяснили ситуацию

В Сети начала появляться информация о том, что президент Украины Владимир Зеленский якобы уволил генерала Валерия Залужного с должности Главкома ВСУ. Однако оказалось, что это фейк. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает Украинская правда.
Журналисты спросили у него, увольнял ли президент Залужного.
"Точно нет. Президент не увольнял главкома", - ответил Никифоров журналистам.видео дня
Издание со ссылкой на источник в СНБО отмечало, что Залужному предложили другую должность, но он отказался.
"Его (Залужного - Главред) вызвали и предложили другую должность. Возможно послом куда-то пойдешь. Он отказался. Указа нет", - говорится в сообщении.
Слухи о якобы "конфликте" Зеленского и Залужного
Напомним, как ранее сообщал Главред, по мнению советника главы ОП Михаила Подоляка, информация о конфликте между президентом Владимиром Зеленским и Главнокомандующим Валерием Залужным является дезинформацией, распространенной Россией. Подоляк добавил, что Москва периодически выдвигает одни и те же темы, но фактически политических разногласий между Зеленским и Залужным не существует.
Позже в Офисе президента поставили точку в этом вопросе о возможной отставке Залужного. В ОП отметили, что реальных оснований для отставки Главкома ВСУ Валерия Залужного нет, а такие разговоры могут вызвать удивление у союзников.
Недавно был опубликован результат опроса с ответом на вопрос, как в Украине отнеслись бы к отставке Залужного. В серьезные разногласия между Зеленским и Залужным верят лишь 8% украинцев.
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