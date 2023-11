Подоляк сделал заявление по "конфликту" Зеленского и Залужного

В Украине существует своя вертикаль власти, поэтому так называемый конфликт Зеленского и Залужного выглядит "странной конструкцией", считает Михаил Подоляк.

Информация о якобы конфликте президента Владимира Зеленского с главнокомандующим Валерием Залужным – дезинформация со стороны агрессора России. Москва периодически прокручивает одни и те же темы. Политической дискуссии между Зеленским и Залужным нет. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Как сообщает 24 канал, он рассказал о том, что распространяют фейковую информацию и используют, чаще всего, одни и те же темы – "проблемы с мобилизацией, коррупция и якобы Украину все бросили". В этом же числе и "конфликт" Зеленского и Залужного.

По словам чиновника, конфликта нет, поскольку Залужный является подчиненным Зеленского. Речь идет о единой вертикали власти, политической дискуссии между ними нет.

"О конфликте военного и политического руководства они обязательно будут говорить, но для меня это странная конструкция. В Украине есть соответствующая вертикаль, где есть Главнокомандующий и Верховный Главнокомандующий, то есть непосредственно президентская вертикаль. Безусловно, подчиненный не может спорить с руководством, за исключением если ведется дискуссия в рамках Ставки или военного кабинета… Между Верховным Главнокомандующим и Главнокомандующим всегда все вопросы решаются в рамках дискуссии, в которой участвует определенное количество людей", - подчеркнул Михаил Подоляк.

"Конфликт" Зеленского и Залужного

Американские журналисты издания The New York Times ранее писали о якобы "расколе" между президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным. Они увидели "разногласия" после того, как Залужный написал в The Economist колонку относительно рисков перехода войны с РФ в позиционную и тупика на фронте.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуации. Он опроверг конфликт Зеленского и Залужного.

Президент Зеленский призвал военных не заниматься политикой. По словам главы государства, такие меры вредят единству нации.

