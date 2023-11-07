Есть ли раскол между Зеленским и Залужным: в ОП ответили на скандальную статью NYT

Подоляк подчеркнул, что он сейчас видит в социальных сетях "определенное соревнование", которое идет не на пользу Украине.

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В ОП ответили на скандальную статью NYT о расколе между Зеленским и Залужным/ коллаж: Главред, Фото: Facebook/CinCAFU, president.gov.ua

В Офисе президента Украины опровергли обнародованную в статье NYT информацию о якобы расколе между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что такого раскола не существует.

"У нас есть верховный главнокомандующий – он не может раскалывать, потому что верховный главнокомандующий наоборот – всё собирает. И у нас сегодня есть абсолютная синхронизация позиций верховного главнокомандующего и военной вертикали, потому что верховный главнокомандующий выстраивает свое понимание тактики и стратегии на данных разведки, данных Генерального штаба и всех других дополнительных материалах", – отметил Подоляк.

Советник глава ОП объяснил, что Зеленский принимает политические решения, основываясь на той информации, которую он получает в пределах военного кабинета, Ставки или селекторов. Он подчеркнул, что никакого раскола в верхушке власти и Вооруженных сил сейчас нет.

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В то же время Подоляк добавил, что он сейчас видит в социальных сетях "определенное соревнование", которое идет не на пользу Украине.

"Они хотят дополнительно деморализовать и так тяжкий морально-эмоциональный фон, в котором мы находимся 620 дней войны. Далее – они хотят показать нашим партнерам, что у нас нет единства. Третье, главное – они хотят вести переговоры с Россией, показав, что мы настолько слабы, что готовы сегодня вести переговоры на условиях РФ", – подытожил советник главы ОП.

Ранее сообщалось, что мобилизацию продлят еще на три месяца – Зеленский подал в Раду проект закона. Срок действия военного положения в Украине и проведения всеобщей мобилизации продлят с 16 ноября еще на 90 суток.

Напомним, Зеленский жестко обозвал Путина матом в эфире американского канала. Президент Украины заявил, что он не отдаст территории террористу.

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