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Мобилизацию продолжат еще на три месяца: Зеленский подал в Раду проект закона

Анна Ярославская
6 ноября 2023, 11:06
Срок действия военного положения в Украине и проведения всеобщей мобилизации продлят с 16 ноября еще на 90 суток.
Владимир Зеленский, ВСУ
Зеленский подал в Раду проекты законов о продлении мобилизации и военного положения / Коллаж: Главред, фото: ОП, Командование Объединенных Сил ВС Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации с 16 ноября 2023 еще на 90 дней.

Проекты законов №10211 и 10212 предлагают утвердить указы президента о продлении с 5 часов 30 минут 16 ноября 2023 года срок действия военного положения в Украине на 90 суток и продлении всеобщей мобилизации с 16 ноября на 90 суток.

Таким образом, скорее всего, военное положение и мобилизация будут продлены до середины февраля 2024 года.

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Мобилизация в Украине - последние новости

В Украине в ближайшее время могут усилить мобилизацию. Однако мобилизовать в ряды Вооруженных сил абсолютно всех мужчин нельзя. Такое мнение озвучил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, в Украине есть определенное количество латентных сепаратистов, и они непригодны для роли защитника Украины.

Главнокомандующий ВСУ, генерал Валерий Залужный в интервью изданию Economist рассказал об увеличении резерва военных в Украине. Он заявил, что в Украине должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на сборы и внедрить "боевую стажировку".

Военный эксперт прокомментировал идею Залужного с мобилизацией. Александр Мусиенко считает, что усиление мобилизации имеет смысл, когда будет поставляться оружие, и когда наши партнеры помогут нам готовить эти резервы на полигонах стран НАТО.

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