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Залужный рассказал об увеличении резерва военных в Украине - The Economist

Юлия Куришко
1 ноября 2023, 21:34
Залужный сообщил, что в Украине планируют расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на сборы или по мобилизации.
Залужный рассказал об увеличении резерва военных в Украине - The Economist
Залужный рассказал об увеличении резерва военных в Украине / коллаж: Главред, фото: командование Объединенных Сил ВСУ, t.me/CinCAFU

Полномасштабное вторжение страны-агрессора России в Украину в феврале 2022 года спровоцировало глобальный кризис безопасности. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный рассказал о 5 основных военных приоритетах для Украины.

Валерий Залужный считает, что одним из ключевых приоритетов в войне против России должно быть наращивание резервов украинских военных, передает The Economist.

"Россия не смогла использовать свое огромное преимущество в рабочей силе, потому что Путин обеспокоен тем, что всеобщая мобилизация может спровоцировать политический кризис, и потому, что Россия не может обучить и снарядить достаточно людей. Однако наши возможности для подготовки резервов на собственной территории тоже ограничены. Мы не можем пощадить солдат, которые отправляются на фронт. Кроме того, Россия может нанести удар по тренировочным центрам. А в нашем законодательстве есть пробелы, которые позволяют гражданам уклоняться от своих обязанностей", - объясняет главнокомандующий ВСУ.

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Однако Залужный объясняет, что Украина пытается решить подобные проблемы. Известно, что вводится единый реестр призывников.

"Должны расширить категорию граждан, которые могут быть призваны на сборы или по мобилизации. Также мы вводим "боевую стажировку", которая предусматривает размещение новомобилизованных и обученных личного состава в опытных передовых подразделениях для их подготовки", - рассказал он.

Напомним, что изменится с 1 ноября и кого могут призвать в войска. Военнообязанным в случае переезда на новое место жительства нужно обратиться в местный ТЦК СП и встать на воинский учет в течение 7 дней.

В Минобороны рассказали о смарт-мобилизации. Федоров рассказал, что его ведомство работает над пилотным проектом смарт-мобилизации. Это проект, через который смогут систематизировать поступающие заявки относительно присоединения к ВСУ.

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война в Украине мобилизация в армию Валерий Залужный
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