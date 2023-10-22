УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Оборонцы – это не люди из металла": в ГУР сделали заявление по мобилизации в Украине

Алина Дембицкая
22 октября 2023, 16:09 обновлено 22 октября, 16:09
В системе защиты Украины может найти место каждый украинец и украинка – это не обязательно должно быть участие в штурмовых действиях, отметил Юсов.
ВСУ
В ГУР сделали важное заявление по мобилизации в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Объединенных Сил ВС Украины

В Украине идет война, которая зацепила каждый уголок нашей страны. Защитники – это не люди из металла, а потому украинское государство остро нуждается в мобилизационном ресурсе. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире Эспрессо .

"Что касается мобилизационных мероприятий в Украине: у нас идет полномасштабное вторжение и война за выживание. Это значит, что война не где-то там, она фактически пришла в каждый регион, в каждый город и многие семьи, так или иначе почувствовали ее на себе. Это значит, что и защитники не где-то там – это не люди из металла, им нужна ротация, лечение, им нужна замена", - сказал Юсов.

Он подчеркнул, что в этой жесткой войне, начатой страной-агрессором Россией, защитники, к сожалению, погибают. В системе защиты Украины может найти место каждый украинец и украинка – это не обязательно должно быть участие в штурмовых действиях.

видео дня

"В Силах безопасности и обороны нужны специалисты по огромному количеству направлений и специализаций, поэтому еще раз подчеркиваю – каждый сможет себя там найти и внести свой вклад в дело защиты Украины", - отметил представитель ГУР.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, не желающих воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

Как отметил юрист Ростислав Кравец, если деятельность физических лиц-предпринимателей (ФЛП) связана с защитой территориальной ценности Украины и выполнением задач оборонного характера, то они могут получить бронь от мобилизации .

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Хлопок на России процветает": в ГУР передадут "привет" за удары по Украине зимой

"Хлопок на России процветает": в ГУР передадут "привет" за удары по Украине зимой

16:29 Украина
"Оборонцы – это не люди из металла": в ГУР сделали заявление по мобилизации в Украине

"Оборонцы – это не люди из металла": в ГУР сделали заявление по мобилизации в Украине

16:09 Украина
Давала оружие и кое-что знала: в ГУР раскрыли связь России и ХАМАС

Давала оружие и кое-что знала: в ГУР раскрыли связь России и ХАМАС

15:23 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:29

"Хлопок на России процветает": в ГУР передадут "привет" за удары по Украине зимой

16:09

"Оборонцы – это не люди из металла": в ГУР сделали заявление по мобилизации в Украине

15:57

"Сделал из себя жертву": любовница Бекхэма раскритиковала футболиста за обман

15:52

Баранина, свинина и курица: какое мясо не подходит для шашлыка

15:48

В Чехии вступились за Украину и поставили на место скандального Орбана

Благодаря ATACMS Украина может уничтожить Керченский мост и немало живой силы РФ - МельникБлагодаря ATACMS Украина может уничтожить Керченский мост и немало живой силы РФ - Мельник
15:23

Давала оружие и кое-что знала: в ГУР раскрыли связь России и ХАМАС

15:14

"Скромно" умолчали: у Шойгу не вспомнили об ударе по Новой почте в своих отчетах

15:06

Притяните беды: 3 предмета, с которыми категорически нельзя фотографироваться

14:57

Пропагандист Сатановский "наехал" на Медведева: обозвал "мелким слабеньким дерьмом"Видео

Реклама
14:28

Любовный гороскоп на неделю 23-29 октября: Рыбам – встреча, Овну - разочарование

14:22

ВСУ одним махом ATACMS положили кучу вертолетов РФ: аналитики узнали детали

13:54

Осталась без передних зубов: с известной украинской певицей случилось несчастье

13:50

Роспропагандисты "пошутили" о еврейских малышах - и поплатилисьВидео

13:47

Едва заметный признак на руках, который может означать, что вы злоупотребляете солью

13:35

Гороскоп Таро на неделю 23-29 октября: Овну – энергия, Раку - трудности

13:34

ВСУ – о боях за Авдеевку: армия не дает окружить город, РФ несет большие потери

13:06

"Ты чокнулась": легендарную актрису в РФ хотят посадить на 5 лет за "унижение россиян"

12:57

В Украине будут блэкауты, но есть один нюанс – министр энергетики

12:48

Оптическая иллюзия раскажет, кто вы на самом деле на основе того, что увидели первым

12:32

Вещь, которая есть дома у каждого, уберет кошачью шерсть с одежды при стирке

Реклама
12:27

Потап из Испании рассказал, на каком условии готов защищать Украину на фронте

12:20

Украинцы проиграют, а их женщины достанутся русским: оккупанта нашли среди "двухсотых"

12:08

Гороскоп на завтра 23 октября 2023: Овну – дар предвидения, Раку - наслаждение

11:56

Какой праздник завтра 23 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

11:48

Армия Украины продвинулась на западной окраине Работино – ISW

11:34

Из-за штурмов в Авдеевке потери русских войск выросли на 90% - британская разведка

11:30

Китайский гороскоп на завтра 23 октября 2023: Змеям - переговоры, Драконам - важное решение

11:27

Страшное ДТП в Киеве: водитель Honda переехал военного на блокпосту

11:08

Лунный день 22 октября 2023: Месяц вещует купание в деньгах и зачатие ребенка

10:58

Подоляк резко разнес Путина: он неадекватен, даже Орбан это увидел

10:54

Кому в Украине жить хорошо: пенсии каких украинцев взлетели почти до 100 тысяч

10:01

Когда магазинные средства бессильны: чем убрать тёмные пятна с нержавейки

09:46

Какие банкноты не берут терминалы: в Нацбанке пояснили, как правильно пополнять карты

09:42

Войска РФ провели еще один штурм Авдеевки: в ISW рассказали детали

09:24

Светят тускло: как избавиться от помутнения фар быстро и надолго

09:02

Пляцок по бабушкиному рецепту: готовим старинный галицкий маковник от известной хозяйки Лилии Цвит

09:00

"Сросся с мышцами": Повалий поныла россиянам о том, как ее изуродовал хирург

08:58

Армия Украины "продвинулась" на левобережье Херсонщины: в ВСУ сделали заявление

07:49

Успех Киева и Иерусалима жизненно важен для США - Байден

06:35

За цифрами на дашбордах Генштаба – наши потери тожемнение

Реклама
05:40

Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Козерогам - доход, Водолеям - триумф , Рыбам - лучшая жизньВидео

04:20

"Война в Украине может продолжаться еще 2-3 года": западный эксперт удивил прогнозом

03:40

"Есть несколько аспектов": эксперт сказал, может ли РФ сбивать ракеты ATACMS

02:20

Какие блюда категорически нельзя готовить во фритюрнице: может быть опасно

01:30

Враг стянул резервы: оккупанты могут пойти на штурм Киева – украинский генерал

21 октября, суббота
23:45

РФ ударила по гражданскому объекту на Харьковщине: Зеленский показал ужасные последствия

23:16

"Это не случайность": у Зеленского ответили, зачем Путин пытается взять Авдеевку

22:44

"Наши воины сделали эту неделю очень мощной для Украины": Зеленский сделал сильное заявлениеВидео

21:41

Пережил пытки, за 200 дней плена похудел на 30 кг: на фронте погиб защитник Мариуполя

21:33

"Помощь Украине не в интересах народа Венгрии": Орбан сделал скандальное заявление

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять