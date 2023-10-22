"Оборонцы – это не люди из металла": в ГУР сделали заявление по мобилизации в Украине

В системе защиты Украины может найти место каждый украинец и украинка – это не обязательно должно быть участие в штурмовых действиях, отметил Юсов.

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В ГУР сделали важное заявление по мобилизации в Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Командование Объединенных Сил ВС Украины

В Украине идет война, которая зацепила каждый уголок нашей страны. Защитники – это не люди из металла, а потому украинское государство остро нуждается в мобилизационном ресурсе. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире Эспрессо .

"Что касается мобилизационных мероприятий в Украине: у нас идет полномасштабное вторжение и война за выживание. Это значит, что война не где-то там, она фактически пришла в каждый регион, в каждый город и многие семьи, так или иначе почувствовали ее на себе. Это значит, что и защитники не где-то там – это не люди из металла, им нужна ротация, лечение, им нужна замена", - сказал Юсов.

Он подчеркнул, что в этой жесткой войне, начатой страной-агрессором Россией, защитники, к сожалению, погибают. В системе защиты Украины может найти место каждый украинец и украинка – это не обязательно должно быть участие в штурмовых действиях.

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"В Силах безопасности и обороны нужны специалисты по огромному количеству направлений и специализаций, поэтому еще раз подчеркиваю – каждый сможет себя там найти и внести свой вклад в дело защиты Украины", - отметил представитель ГУР.

Мобилизация в Украине

Как сообщал Главред, в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить отсрочку от мобилизации.

Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, не желающих воевать – привлекать к работе на экономику.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский недавно заговорил об усилении мобилизации. Военное командование просит, чтобы им предоставили возможность мобилизовать больше людей. Однако Зеленский отметил, что об этом пока рано говорить.

Как отметил юрист Ростислав Кравец, если деятельность физических лиц-предпринимателей (ФЛП) связана с защитой территориальной ценности Украины и выполнением задач оборонного характера, то они могут получить бронь от мобилизации .

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