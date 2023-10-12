'Ежемесячно по 70 тысяч': Рустамзаде рассказал о масштабной мобилизации в РФ

Страна-агрессорка Россия ежемесячно набирает по 60-70 тысяч человек, этого достаточно им сейчас, сообщил Рустамзаде.

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Рустамзаде рассказал о мобилизации в РФ / коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, соцсети

В интервью Главреду азербайджанский военный аналитик, ведущий аналитик Центра STEM Агиль Рустамзаде рассказал, способна ли Россия провести массовую мобилизацию и призвать на войну несколько сотен тысяч человек.

Военный аналитик подчеркнул, что масштабная мобилизация России сейчас не нужна. Продолжается конфликт средней интенсивности, в рамках которого Москва путем психологического и эмоционального смора пытается надорвать Украину и коллективный Запад.

"В России тоже не хотят перенапрягаться, чтобы не сломать страну изнутри и не расшатать свою экономику. Частично Москва уже это сделала, но там не хотят, чтобы процесс усилился. Осенний призыв там уже объявили, они получат дополнительно 100-140 тысяч человек. Большего количества живой силы им пока не нужно - кроме призыва осенью, они ежемесячно набирают по 60-70 тысяч человек, этого достаточно. При этом Россия пытается нарастить свои военно-технические возможности, особенно в артиллерии", - отметил Рустамзаде. видео дня

Эксперт считает, что России не нужна мобилизация, потому что украинской армии, из-за отсутствия ресурсов, не удалось выйти на масштабы, которые позволили бы ей уничтожать 30-50 тысяч российских солдат в месяц.

"Ситуация может измениться только в том случае, если у вас на каком-либо участке фронта резко появится очень много ресурсов. Украинские войска пойдут в атаку и проведут современную операцию, во время которой противнику будут нанесены существенные потери, а россияне потеряют, например, 30-50 тысяч солдат убитыми и определенное количество ранеными. Вот тогда им понадобится мобилизация. Если события будут разворачиваться так, как сейчас, вашему противнику будет достаточно ресурсов и живой силы", - пояснил он.

Напомним, что эксперт раскрыл, удастся ли Путин к всеобщей мобилизации. Путин намерен сейчас вернуть всю полноту власти, которую потерял после 24 февраля. Российский оппозиционер рассказал, удастся ли это.

Российский оппозиционер раскрыл планы Путина на новую волну мобилизации. Для тотальной мобилизации, о которой говорят "ура-патриоты", возможностей у российского режима не существует, считает Игорь Яковенко.

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