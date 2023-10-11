УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"30 боевых кораблей": в ВСУ предупреждают об изменении тактики Черноморского флота РФ

Юлия Куришко
11 октября 2023, 17:48 обновлено 11 октября, 18:01
В боевом порядке только платформы для запуска крылатых ракет типа "Калибр", рассказал Дмитрий Плетенчук.
'30 боевых кораблей': в ВСУ предупреждают об изменении тактики Черноморского флота РФ
Черноморский флот РФ изменил тактику / коллаж: Главред, фото: flot.com, скриншот: map.ukrainealarm.com

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что российская корабельная группировка во временно оккупированном Крыму остается "достаточно большой", говорить об изменении баланса сил не в пользу оккупантов рано.

"Говорить, что баланс сил в Крыму изменился не в пользу противника, пока рано. Группировка остается достаточно большой - более 30 боевых кораблей, не считая катеров и вспомогательного флота", - рассказал Плетенчук в интервью LIGA.net.

По его словам, трудно говорить, что изменился баланс сил, однако можно говорить, что у россиян изменилась тактика: оккупанты применяют в боевом порядке только платформы для запуска крылатых ракет типа "Калибр", а остальные корабли фактически не участвуют в боевых действиях.

видео дня

"Черноморский флот РФ рассредоточили между Новороссийском и Феодосией. В Севастополе они не чувствуют себя в безопасности. Севастополь остается основной базой ЧФ РФ в Черном море. Загрузку "Калибров" они могут делать только на этой базе. Соответственно, она будет использоваться и в дальнейшем - у них нет выбора. Они просто там находятся меньше, чем раньше", - пояснил представитель ВМС.

Он отметил, что говорить о "выжимании" ЧФ РФ можно будет после того, как состоится выход из Крыма российских оккупантов.

"Так, наносятся огневые поражения по штабам, по пунктам управления, по системам ПВО и стоянкам кораблей", - добавил Плетенчук.

Напомним, что Огрызко раскрыл пути уничтожения ЧФ РФ и отметил, что "Черноморского флота у России уже нет". Уничтожение Черноморского флота будет означать, что уничтожена основа, на которую рассчитывал Путин.

Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире. Черноморский флот РФ подвергся ряду серьезных атак, кульминацией которых стали удары по штаб-квартире 20 и 22 сентября.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине тревога черноморский флот РФ
Реклама

Главное за день

"30 боевых кораблей": в ВСУ предупреждают об изменении тактики Черноморского флота РФ

"30 боевых кораблей": в ВСУ предупреждают об изменении тактики Черноморского флота РФ

17:48 Украина
РФ бомбит город и штурмует кучей техники: под Авдеевкой началось сложнейшее противостояние

РФ бомбит город и штурмует кучей техники: под Авдеевкой началось сложнейшее противостояние

17:37 Украина
"Без наступления": эксперт раскрыл, когда ВСУ выйдут к Азовскому побережью и Крым

"Без наступления": эксперт раскрыл, когда ВСУ выйдут к Азовскому побережью и Крым

16:59 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:05

Это очень вкусно и быстро - рецепт мини-пиццы всего из нескольких ингредиентов

17:48

"30 боевых кораблей": в ВСУ предупреждают об изменении тактики Черноморского флота РФ

17:37

РФ бомбит город и штурмует кучей техники: под Авдеевкой началось сложнейшее противостояние

17:32

Все до единого уничтожены: ВСУ "задвухсотили" целую роту коллаборантов

17:11

Офицер рассказал, что запрещено делать работникам ТЦК во время раздачи повесток

Война в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - ЗагороднийВойна в Израиле отвлечет Запад от Украины, если затянется более чем на 2 месяца - Загородний
17:08

Нашли слабое место: ВСУ нацелились на освобождение большого города

17:06

8 минут для тела своей мечты: идеальная короткая тренировка для похуденияВидео

17:00

Что нельзя покупать 12 октября, чтобы не навлечь болезни: приметы дня

16:59

"Без наступления": эксперт раскрыл, когда ВСУ выйдут к Азовскому побережью и КрымВидео

Реклама
16:46

У Лорак "зажевало пластинку": певица сделала скандальное заявление

16:32

Какие дрова лучше: несколько несложных советов, которые помогут при холодах

16:24

Собчак подумала, что она Бритни Спирс - в сеть попало видеоВидео

16:22

Как собаки разговаривают с людьми: детали, которые вас приятно удивят

16:22

Угадайте, какой лифт безопасный: только люди с высоким IQ решат задачу

16:20

Это зависит от 3 факторов: в Дании назвали дату передачи Украине самолетов F-16

16:12

Впервые за время войны: Бельгия передает помощь из замороженных активов России

15:53

Война затянется еще на 2 года: эксперт объяснил, как этого избежатьВидео

15:38

Новый этап Голосу країни: участники будут соревноваться за билет в финал в "кроссбаттлах"

15:37

Бывшая солистка ВиаГры и протеже Меладзе получила гражданство РФ

15:15

Россия может начать еще более кровавую войну против Украины через 10-20 лет - ГУР

Реклама
15:13

Русские на Юге экономят снаряды, но бои все равно напряженные - Силы обороны

14:45

"Есть два пути": какой год станет самым критическим для Украины - прогноз

14:45

Решение Альянса принято единогласно: Украина станет членом НАТО

14:43

Удивительно, но это работает: зачем на провода вешают кирпичи и кроссовки

14:32

Дочь Нины Матвиенко раскрыла последнее желание певицы перед смертьюВидео

14:28

50 гривен и выше: в МВФ пугают курсом доллара в Украине на ближайшие годы

14:26

Предатели "Кролики" Данилец и Москаленко появились на прощании с Ниной Матвиенко

14:21

В Миргороде прогремел взрыв: в половине областей объявлялась воздушная тревога

14:11

Первые 5 тыс. FPV-дронов от операции "Єдність" уже доставлены в Украину – Федоров

14:00

Все это время хранили неправильно: секрет ухода за картошкой на кухне

13:43

"Паспорт надо будет подтвердить": Скрипка предложил экзаменовать тех, хто уехал за границу

13:01

В Украине массово пересчитают пенсии: кому готовить кошельки под деньги

12:55

200 миллионов для Украины: что входит в новый пакет помощи от США

12:46

В Израиле выросло число погибших украинцев: в МИД рассказали новые подробности

12:43

Удар ракеты по кафе в Грозе: число погибших возросло до 55 человек

12:29

Победительница "Холостяка" во второй раз стала мамой

12:28

Девушка намазала лимон зубной пастой и бросила в стиралку: результат удивилВидео

12:16

Зеленский на Рамштайне рассказал, что нужно для ускорения завершения войны в Украине

12:04

Украину могут принудить к "Минску-3", но этого можно избежать – РустамзадеВидео

11:55

Есть в каждом доме: эксперт сообщил об уникальном методе борьбы с храпом

Реклама
11:53

В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко: тысячи людей пришли к ФилармонииФотоВидео

11:20

"Мы этого боимся": Зеленский раскрыл последствия для Украины от победы Трампа

11:06

Ракетный удар по Грозе: СБУ разоблачила предателей, которые обрекли к смерти 53 односельчанФото

10:56

Бельгия передаст Украине несколько истребителей F-16: названы сроки

10:45

Будут работать намного лучше: как почистить наушники от серы

10:45

Наступление России началось: генерал-разведчик раскрыл главный замысел Путина

10:20

Зеленский прибыл в Бельгию: президент примет участие в заседании "Рамштайн"

10:15

Зеленский сказал, собирается ли на второй президентский срок

10:02

Будут ли в Украине отключать свет зимой: эксперт назвал два условия блэкаута

09:52

Видели все, а знают единицы: что означают точки на лобовом стекле

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Война с Россией
Распад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять