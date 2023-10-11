'30 боевых кораблей': в ВСУ предупреждают об изменении тактики Черноморского флота РФ

В боевом порядке только платформы для запуска крылатых ракет типа "Калибр", рассказал Дмитрий Плетенчук.

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Черноморский флот РФ изменил тактику / коллаж: Главред, фото: flot.com, скриншот: map.ukrainealarm.com

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил, что российская корабельная группировка во временно оккупированном Крыму остается "достаточно большой", говорить об изменении баланса сил не в пользу оккупантов рано.

"Говорить, что баланс сил в Крыму изменился не в пользу противника, пока рано. Группировка остается достаточно большой - более 30 боевых кораблей, не считая катеров и вспомогательного флота", - рассказал Плетенчук в интервью LIGA.net.

По его словам, трудно говорить, что изменился баланс сил, однако можно говорить, что у россиян изменилась тактика: оккупанты применяют в боевом порядке только платформы для запуска крылатых ракет типа "Калибр", а остальные корабли фактически не участвуют в боевых действиях.

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"Черноморский флот РФ рассредоточили между Новороссийском и Феодосией. В Севастополе они не чувствуют себя в безопасности. Севастополь остается основной базой ЧФ РФ в Черном море. Загрузку "Калибров" они могут делать только на этой базе. Соответственно, она будет использоваться и в дальнейшем - у них нет выбора. Они просто там находятся меньше, чем раньше", - пояснил представитель ВМС.

Он отметил, что говорить о "выжимании" ЧФ РФ можно будет после того, как состоится выход из Крыма российских оккупантов.

"Так, наносятся огневые поражения по штабам, по пунктам управления, по системам ПВО и стоянкам кораблей", - добавил Плетенчук.

Напомним, что Огрызко раскрыл пути уничтожения ЧФ РФ и отметил, что "Черноморского флота у России уже нет". Уничтожение Черноморского флота будет означать, что уничтожена основа, на которую рассчитывал Путин.

Черноморский флот РФ ослаб после украинских атак по штаб-квартире. Черноморский флот РФ подвергся ряду серьезных атак, кульминацией которых стали удары по штаб-квартире 20 и 22 сентября.

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