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"Черноморского флота у России уже нет": Огрызко раскрыл пути уничтожения ЧФ РФ

Юлия Куришко
29 сентября 2023, 01:40
Крым стал сакральным для Путина лишь потому, что он превратил его в авианосец, который нельзя потопить, считает Огрызко.
'Черноморского флота у России уже нет': Огрызко раскрыл пути уничтожения ЧФ РФ
Огрызко рассказал, удержит ли РФ Чернморский флот / коллаж: Главред, фото: Главред, Facebook

На сайте Главред состоялся чат с дипломатом, бывшим министром иностранных дел Украины, руководителем Центра исследования России Владимиром Огрызко. Он рассказал, сумеет ли Россия сохранить Черноморский флот.

"На самом деле Черноморского флота у России уже нет - есть Черноморская флотилия. Особенно после того, как наши воины отправили по известному адресу флагман этого флота. Поэтому говорить о том, что это мощная боевая единица, можно только по натяжке", - отметил эксперт.

Огрызко считает, что вопрос Черноморского флота РФ и является вопросом Крыма.

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"Собственно, Крым стал сакральным для Путина только потому, что он превратил его в авианосец, который нельзя потопить, сделал из него не курорт, которым полуостров должен быть и был, на военно-морскую базу", - добавил он.

Уничтожение Черноморского флота будет означать, что уничтожена основа, на которую рассчитывал Путин.

"ВСУ уже передали привет всем точкам-военным базам, которые есть на Крымском полуострове. Там уничтожаются С-400, которые считаются супер-пупер и которыми Путин запугивал всех и предлагал покупать эту дивозброю! Это свидетельствует о том, что никакого дивооружения у России нет. И как только мы получим дальнобойные ракеты, она будет уничтожена", - считает эксперт.

Огрызко считает, что наши Вооруженные силы должны двигаться двумя путями-уничтожение доступными средствами корабельного состава Черноморской флотилии и уничтожение на суше тех точек, которые пока обеспечивают противовоздушную оборону.

"Эти два направления являются наиболее актуальными для нас. эта работа приведет к тому, что ни Черноморского флота, ни ключевых точек сопротивления россиян в Крыму не останется", - подчеркнул он.

Напомним, что эксперт рассказал, как ВСУ будут освобождать Крым. Если будет разрушен Крымский мост, если будет прорвана оборона россиян на Запорожье, и тогда наши войска выйдут к Азовскому морю.

В ВСУ раскрыли, что Россия готовится перебросить авиацию из Крыма. В оккупированном Крыму 5 аэродромов, которые оккупанты используют для различных задач. Стоит понимать, что авиация - очень мобильный род войск.

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