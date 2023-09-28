Карабах прекращает существование: 'власти' республики подписали указ

Будут распущены все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении.

https://glavred.info/world/vlada-karabahu-pidpisala-ukaz-pro-pripinennya-isnuvannya-respubliki-10504168.html Ссылка скопирована

Карабах прекратит существование / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: Euronews

Так называемый "глава" Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования непризнанной республики от 1 января 2024 года.

"Sputnik Армения" сообщил в Telegram со ссылкой на заявление Инфоштаба Карабаха. Отмечается, что будут распущены все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении.

"Решение принято, исходя из ситуации, сложившейся после 19 сентября 2023 года", - говорится в сообщении. видео дня

В свою очередь, карабахское население, в частности за пределами республики, после ознакомления с условиями реинтеграции, представленными Азербайджаном, имеет право принять самостоятельное решение о возможности пребывания в Карабахе.

Ситуация в Карабахе

Напомним, что 19 сентября в Ереване вспыхнули антироссийские протесты на фоне обострения в Карабахе. Участники митинга выкрикивают антироссийские лозунги, требуя ответственности для Путина за развязанную войну против Украины.

Азербайджан вернул Карабах и восстановил суверенитет, в Армении-протесты. Антитеррористическая операция в Карабахском регионе продолжалась всего сутки, в результате вооруженные формирования, поддерживаемые Арменией, капитулировали.

Минобороны РФ заявило, что у Карабахе убили российских "миротворцев". Автомобиль "наблюдателей" обстреляли из стрелкового оружия. Представители следственных органов РФ и Азербайджана работают на месте происшествия.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.