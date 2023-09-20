В Карабахе убили российских "миротворцев" – Минобороны РФ

Авто с российскими "миротворцами" обстреляли из стрелкового оружия в района населенного пункта Джанятаг в Карабахе, рассказали в Минобороны оккупантов РФ

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В Карабахском районе Азербайджана убили российских "миротворцев" / Скриншот Euronews (иллюстративное фото)

В населенном пункте Джанатяг Мардакертского района Карабаха убили российских "миротворцев". Автомобиль "наблюдателей" подвергся обстрелу из стрелкового оружия. Представители следственных органов Азербайджана и Армении работают на месте происшествия. Об этом сообщили в Министерстве обороны агрессора России.

В Минобороны оккупантов РФ заявили, что 20 сентября во время возвращения "миротворцев" с одного из наблюдательных постов, в районе населенного пункта Джанатяг по ним был открыт огонь из стрелкового оружия. Они погибли.

"20 сентября во время возвращения с наблюдательного поста российского миротворческого контингента в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими подвергся обстрелу из стрелкового оружия. В результате обстрела находившиеся в автомобиле российские военнослужащие погибли", - сказали в военном ведомстве.

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Также в ведомстве захватчиков добавили, что на месте инцидента работают представители следственных органов России и Азербайджана.

"Для выяснения всех обстоятельств происшествия на месте работают российские и азербайджанские представители следственных органов", - подчеркивается в сообщении.

Война Азербайджана и Армении в Карабахе

Азербайджан 19 сентября объявил о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" в Карабахе. Азербайджанская армия наносила удары по позициям армянских войск и подконтрольных Еревану военных формирований так называемой "Нагорно-Карабахской республики".

20 сентября Министерство обороны Азербайджана опубликовало заявление, согласно которому Армения и сепаратисты "НКР" подписали капитуляцию. Договоренности предполагают полный вывод всех армянских войск из Карабаха.

"Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и воинские посты и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника. Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом", - подчеркнули в военном ведомстве.

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