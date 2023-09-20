Азербайджан вернул Карабах и восстановил суверенитет, в Армении - протесты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в вечернем обращении к нации объявил о восстановлении независимости. Антитеррористическая операция в Карабахском регионе продолжалась всего сутки, в результате вооруженные формирования, поддерживаемые Арменией, капитулировали.
По словам Алиева, которого цитирует госагентство "АЗЕРТАДЖ", антитеррористические мероприятия "выполнили все поставленные задачи", а ВС Азербайджана "за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов".
"Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Была уничтожена и выведена из строя военная техника", - сказал Алиев.видео дня
В то же время столицу Армении - Ереван - охватили антиправительственные протесты. Демонстранты требуют от властей объяснений по поводу "сдачи" Карабаха. Толпа, как и в предыдущий день, окружила территорию российского посольства.
Протесты в Ереване - смотрите видео:
Операция Азербайджана в Карабахе
19 сентября Азербайджан официально объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе. И уже в 13:00 следующего дня они были завершены.
Сообщалось о разоружении армянских формирований и их выводе в координации с российскими миротворцами.
В то же время Баку поставил условие, чтобы стране выдали всех, кто сотрудничал с вооруженными формированиями Армении.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Будет тепло, но не везде: какие регионы будут плавать из-за дождей
- Постпред России в ООН устроил истерику из-за Зеленского и нарвался на "пощечину"
- "Будет новый элемент": США объявят новый пакет военной помощи Украине