Азербайджан вернул Карабах и восстановил суверенитет, в Армении - протесты

Ереван снова охватили протесты. Демонстранты окружили российское посольство.

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Операция длилась всего сутки, Армения не сопротивлялась / коллаж Главреда. Скриншот, PRESIDENT.AZ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в вечернем обращении к нации объявил о восстановлении независимости. Антитеррористическая операция в Карабахском регионе продолжалась всего сутки, в результате вооруженные формирования, поддерживаемые Арменией, капитулировали.

По словам Алиева, которого цитирует госагентство "АЗЕРТАДЖ", антитеррористические мероприятия "выполнили все поставленные задачи", а ВС Азербайджана "за короткое время на всех направлениях добились значительных военных успехов".

"Была полностью уничтожена значительная часть армии, которая была незаконно размещена армянским государством на азербайджанских территориях и до сих пор не была выведена, несмотря на обязательства Армении. Была уничтожена и выведена из строя военная техника", - сказал Алиев. видео дня

В то же время столицу Армении - Ереван - охватили антиправительственные протесты. Демонстранты требуют от властей объяснений по поводу "сдачи" Карабаха. Толпа, как и в предыдущий день, окружила территорию российского посольства.

Протесты в Ереване - смотрите видео:

Операция Азербайджана в Карабахе

19 сентября Азербайджан официально объявил о начале антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе. И уже в 13:00 следующего дня они были завершены.

Сообщалось о разоружении армянских формирований и их выводе в координации с российскими миротворцами.

В то же время Баку поставил условие, чтобы стране выдали всех, кто сотрудничал с вооруженными формированиями Армении.

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