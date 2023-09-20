Азербайджан объявил о прекращении "антитеррористических мероприятий" в Карабахе

Армянские силы уже приступили к разоружению и выходу из Карабаха.

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Азербайджан возвращает Карабах / Коллаж: Главред, фото: Министерство обороны Азербайджана

Начиная с 13:00, 20 сентября, Министерство обороны Азербайджана завершает "антитеррористические мероприятия" в Карабахе. Решение о прекращении огня также было принято "властями" непризнанной республики. В заявлении ведомства, опубликованном азербайджанскими СМИ, сообщается о разоружении армянских формирований в Карабахском районе и выводе военных с этой территории в координации с российскими миротворцами.

"С учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мер", - сообщает Министерство обороны Азербайджанской Республики.

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СМИ также сообщают, что армянские силы уже приступили к разоружению и выходу из Карабаха.

Администрация президента Азербайджана планирует провести встречу 21 сентября в Евлахе с представителями армянского населения Карабаха для обсуждения вопросов реинтеграции.

Условия соглашения о "прекращении антитеррористических мероприятий":

Расположенные в Карабахском районе Азербайджанской Республики формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования составляют оружие, покидают боевые позиции и военные должности и полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.

Параллельно сдается все вооружение и тяжелая техника.

Реализация вышеуказанных процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

Как отреагировала Армения

Никол Пашинян сказал, что армянская сторона не участвовала в подготовке договоренностей между Азербайджаном и "властями" Карабаха и выразила удивление указанием на наличие подразделений Вооруженных сил Армении в Карабахе в тексте соглашения. Он отметил, что Армения декларировала отсутствие своей армии в Карабахе с августа 2021 года.

Пашинян также отметил важность обеспечения безопасности армянских жителей в Карабахе и выразил надежду, что это будет ответственностью российских "миротворцев".

Напомним, войска Азербайджана начали наступление на позиции войск Армении в пределах Карабаха 19 сентября. Во время этого наступления было использовано высокоточное оружие после того, как на минах взорвались азербайджанские военные и мирные жители.

В прошлом году азербайджанские военные установили контроль над высотами Гирхгиза и Сарыбаба и рядом других вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа.

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