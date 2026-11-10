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Переговоры прошли продуктивно, но есть нюанс: Рубио оценил перспективы мира

Руслана Заклинская
10 ноября 2026, 18:16
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Вашингтон стремится расширить трехсторонний формат и привлечь к переговорам, наряду с Украиной и РФ, также представителей Европы.
Рубио, Уиткофф
Переговоры в Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/MarcoRubio

Главное из заявления:

  • Рубио назвал первый день переговоров очень продуктивным
  • Государственный секретарь не обещает быстрого мира в течение суток
  • США хотят привлечь к переговорам также европейцев

Первый день трехсторонних переговоров между Украиной, США и страной-агрессором Россией в Абу-Даби был очень продуктивным, однако рассчитывать на окончательное урегулирование войны не стоит. Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио на брифинге.

По словам Рубио, в ходе консультаций стороны проделали значительный объем работы.

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"Переговоры в Абу-Даби были очень продуктивными. Было проделано много работы", - отметил госсекретарь.

В то же время он предостерег от чрезмерного оптимизма в отношении сроков достижения мира.

"Это не тот случай, когда что-то находится на грани решения в течение следующих 24 часов", - подчеркнул Рубио.

Появятся ли европейцы за столом переговоров

Отдельно госсекретарь остановился на роли европейских партнеров. По его словам, они тесно взаимодействуют со спецпредставителями США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, которые сопровождают процесс на каждом этапе.

Как передает УНН, Рубио отметил, что в Абу-Даби сейчас находятся представители пяти стран ЕС.

"Что действительно важно - это чтобы европейцы были за столом переговоров", - сказал он.

Госсекретарь добавил, что в перспективе за столом должны быть не только США, Украина и Россия.

"Наша цель - в определенный момент расширить этот трехсторонний формат", - подчеркнул Рубио.

Что известно о переговорах в Абу-Даби

Трехсторонние переговоры в Абу-Даби возобновились 10 ноября - впервые с февраля. Украинскую делегацию возглавляет Рустем Умеров, российскую - Владимир Мединский.

Европейские представители непосредственно в встрече не участвуют, но проводят отдельные консультации с украинской стороной. Перед переговорами с россиянами украинская делегация встретилась с представителями США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО и Еврокомиссии.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка: Главред

Когда возможен прорыв в переговорах по войне в Украине

Политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев в интервью Главреду отметил, что Белый дом будет пытаться показать результат в переговорах еще до конца года.

"Скорее всего, в течение ближайшего месяца Белый дом будет прилагать максимум усилий, чтобы хотя бы до конца года достичь определенного результата в переговорном процессе", - сказал эксперт.

В то же время политолог скептически оценивает шансы на быстрый успех из-за позиций всех участников процесса.

"Но это фантазии, не имеющие ничего общего с реальностью: слишком много препятствий - и в позиции Кремля, и в позиции Украины, и в позиции Европы. Поэтому если что-то и изменится, то в лучшем случае ближе к весне, не раньше", - пояснил Золотарев.

Переговоры в Абу-Даби - новости по теме

Как сообщал Главред, накануне встречи Рубио назвал ключевую тему переговоров. По словам госсекретаря, гарантии безопасности для Украины можно будет обсуждать только после завершения войны. Президенту США Дональду Трампу доложили лишь о первоначальных предложениях.

Позже Рубио уточнил, что окончательного решения относительно формата защиты Украины пока нет. Он рассказал, что в США рассматривают аналоги статей 4 и 5 НАТО в качестве возможной модели гарантий.

Накануне переговоров свои цели обозначил спецпредставитель президента США. Джаред Кушнер в X заявил, что США хотят собрать Украину и Россию за одним столом для прямого обсуждения вопросов безопасности. По его словам, это первые трехсторонние переговоры с февраля.

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О персоне: Марко Рубио

Марко Антонио Рубио - американский политик, член Республиканской партии. С 2011 года - сенатор США от штата Флорида и фаворит "Чайного движения".

В 2012 году вошел в Топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time, пишет Википедия.

Рубио был избран в Сенат в 2010 году и занял позицию "ястреба" в области внешней политики, выражая жесткую позицию в отношении Китая, Ирана, Венесуэлы и Кубы.

Недавно Рубио повторил позицию Трампа по поводу войны между Россией и Украиной и заявил, что "конфликт зашел в тупик" и его нужно решать.

"Несмотря на жесткие высказывания о России в прошлом, Рубио, скорее всего, согласится с ожидаемыми планами Трампа оказать давление на Украину, чтобы она нашла способ достичь урегулирования с Россией и осталась вне НАТО", - пишет издание The New York Times.

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