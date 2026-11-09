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Четыре цели перед переговорами в Абу-Даби - Кушнер раскрыл план Трампа

Виталий Кирсанов
9 ноября 2026, 19:26
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Спецпредставитель США считает, что для прочного мира потребуется прямой диалог между Россией и Европой по вопросам безопасности.
Четыре цели перед переговорами в Абу-Даби — Кушнер раскрыл план Трампа
Кушнер раскрыл план Трампа / Коллаж: "Главред", фото: Офис президента Украины

Главное из заявления:

  • Трамп настроен завершить войну в Украине
  • В Абу-Даби пройдут первые с февраля трехсторонние переговоры
  • США определили четыре приоритета мирного процесса

Президент США Дональд Трамп полон решимости положить конец войне в Украине и создать условия для суверенного, безопасного и процветающего государства. Вашингтон рассчитывает, что трехсторонние переговоры между США, Украиной и страной-агрессором Россией в Абу-Даби станут первыми с февраля и дадут толчок к следующему этапу мирного процесса.

Об этом заявил специальный представитель президента США Джаред Кушнер в X. По его словам, он встретился с партнерами США из Украины, Евросоюза и НАТО, чтобы продолжить тесные консультации по вопросам европейской безопасности и послевоенного будущего Украины.

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"Мы прилагаем все усилия, чтобы найти путь к урегулированию конфликта на основе переговоров, который позволит обеспечить прочный мир и создать условия для суверенной, безопасной и процветающей Украины в рамках более стабильной европейской обстановки в сфере безопасности", - написал Кушнер.

Спецпредставитель пояснил, что встреча в Абу-Даби должна стать площадкой для прямого диалога Киева и Москвы. Американская сторона заранее провела отдельные консультации с обеими делегациями.

"Это будут первые трехсторонние переговоры с февраля. Опираясь на результаты наших отдельных консультаций с обеими сторонами, мы ставим перед собой цель собрать Украину и Россию за одним столом для прямого обсуждения их опасений в сфере безопасности после войны, предложений и возможных решений. Мы надеемся, что эти обсуждения позволят выявить точки соприкосновения, продвинуть практические решения и создать импульс для перехода к следующему этапу переговоров", - добавил Кушнер.

Переговоры в Абу-Даби запланированы на 10–11 ноября. США на них будут представлять Кушнер и специальный посланник Стив Виткофф, сообщило издание Al-Monitor со ссылкой на Reuters.

Роль Европы в урегулировании

По словам Кушнера, для всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования потребуется прямое взаимодействие между Россией и Европой в отношении более широких механизмов безопасности, затрагивающих их интересы.

"Мы надеемся, что обсуждения в Абу-Даби создадут условия для начала такого взаимодействия в ближайшее время в рамках более широкого многостороннего процесса", - подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Четыре приоритета США

Работа США и их партнеров, по словам Кушнера, сосредоточена на четырёх направлениях:

  • прекращение боевых действий;
  • разработка надежных послевоенных гарантий безопасности и механизмов, снижающих риск возобновления конфликта;
  • подготовка всеобъемлющего плана экономического развития и процветания для Украины;
  • продвижение гуманитарных мер.

Отдельно спецпредставитель остановился на экономическом восстановлении Украины после войны.

"Совместно с Украиной, ЕС и другими европейскими партнерами мы работаем над удовлетворением значительных послевоенных потребностей Украины в сфере бюджета и восстановления, поддержкой критически важной инфраструктуры, привлечением частных инвестиций и созданием условий для долгосрочного экономического роста и самообеспечения", - отметил он.

Кроме того, США сотрудничают с партнерами в гуманитарных вопросах, в частности в отношении возвращения военнопленных и гражданских лиц. Кушнер призвал все стороны уже сейчас серьезно задуматься о том, что будет после войны.

"Обсуждая вопросы послевоенной безопасности, экономического восстановления и механизмов, необходимых для предотвращения будущих конфликтов, мы надеемся перенести акцент с ведения войны на создание основ для прочного мира", - подчеркнул Кушнер.

Дональд Трамп - хроника
Дональд Трамп - хроника / Инфографика: Главред

Отвлечет ли конфликт с Конгрессом Трампа от мирных переговоров?

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко в интервью Главреду отметил, что вторая половина срока Трампа будет конфликтной, и это может сказаться на мирном процессе.

"Очевидно, что следующие два года - вторая половина правления Трампа - будут конфликтными. Продолжится противостояние между Конгрессом и президентом. Эти внутренние конфликты будут мешать, отвлекать Трампа и его администрацию, в частности от темы мирных переговоров", - подчеркнул эксперт.

В то же время, по словам политолога, непредсказуемость американского президента создает риски и для отношений Вашингтона с Киевом.

"К сожалению, они могут создавать проблемы и в отношениях с Украиной. К тому же Трамп непредсказуем: конфликт с демократами в некоторых ситуациях может подталкивать его к сотрудничеству с Путиным. Такое тоже возможно", - пояснил Фесенко.

Старший научный сотрудник Hudson Institute, бывший американский дипломат Мэтью Бойс в комментарии Al Jazeera скептически оценил готовность Кремля к уступкам в Абу-Даби.

"Путин думает, что может добиться за столом переговоров того, чего не может добиться на поле боя", - отметил он.

Переговоры в Абу-Даби - новости

Как сообщал Главред, Рустем Умеров раскрыл детали переговоров в Абу-Даби. По его словам, параллельно с трехсторонней встречей в ОАЭ пройдут отдельные координационные встречи с европейскими партнерами. В формат Е4 вошли Великобритания, Франция, Германия и Италия.

До этого Украина провела консультации по вопросам безопасности в Брюсселе. Умеров сообщил, что 5 ноября Киев обсудил с США и НАТО гарантии безопасности для Украины. Во встрече также приняли участие Франция, Великобритания и Германия.

В то же время в октябре переговорный процесс столкнулся с препятствиями. По данным The Telegraph, США предлагали Украине усиленные гарантии безопасности во время переговоров в Майами. Предложения представляли Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

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О личности: Джаред Кушнер

Джаред Кушнер - американский бизнесмен и инвестор, с 2009 года женат на Иванке Трамп, зять Дональда Трампа. В 2017–2021 годах был старшим советником президента США, а во время второго срока Трампа вместе со Стивом Виткоффом стал специальным посланником США по мирным миссиям, пишет Википедия.

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