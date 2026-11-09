Брат Подоляка был полковником армии РФ: где и при каких обстоятельствах он погиб

Полковник российской военной разведки скончался в мае 2024 года в оккупированной Кирилловке в Запорожской области.

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Брат Подоляка служил в разведке РФ / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, x.com/KilledInUkraine

Что произошло:

Владимир Подоляк погиб 19 мая 2024 года

Причина - травма головы во время боевых действий

Данные появились благодаря утечке из Росстата

Старший брат Михаила Подоляка Владимир погиб 19 мая 2024 года от внутричерепной травмы, полученной во время боевых действий в оккупированной Кирилловке Запорожской области. Он был полковником армии страны-агрессора РФ и служил в российской военной разведке. Об этом сообщил проект Killed in Ukraine (KIU).

Новые обстоятельства смерти исследователи установили благодаря утечке данных российской Федеральной службы государственной статистики, скриншот которой обнародовала хакерская группа Silent Crow.

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Могилу Владимира Подоляка представители KIU обнаружили еще в июне 2024 года, однако тогда причина его смерти оставалась неизвестной. Независимого официального подтверждения данных из утечки пока нет.

Что нашли на могиле брата Подоляка

На надгробном портрете мужчина изображён в форме полковника российской армии. На его груди исследователи заметили два ордена "За мужество" и нагрудный знак "За службу в военной разведке".

Рядом с могилой также нашли венок с надписью "От коллектива ЦПС". Исследователи предполагают, что речь идет о Центре подготовки специалистов Главного разведывательного управления Генштаба РФ.

В 2024 году также сообщалось, что Владимир Подоляк был зарегистрирован в Москве по адресу, где расположена Военная академия Минобороны РФ, готовящая кадры для военной разведки.

Что Михаил Подоляк говорил о брате

Михаил Подоляк публично не комментировал новую информацию об обстоятельствах гибели старшего брата. Ранее он подчеркивал, что не поддерживает с ним связи, а в 2021 году называл брата обычным военным пенсионером.

В феврале 2024 года, отвечая на заявления о родственнике, проживающем в России, Подоляк в комментарии"Фокусу" подчеркнул, что не может отвечать за решения взрослых людей.

"Я не могу нести ответственность за других взрослых людей, точно так же, как и Сырский, и любой другой человек, родившийся в Советском Союзе", - сказал он.

В то же время Подоляк опроверг утверждения о связях членов его семьи с российскими спецслужбами.

"К КГБ и ФСБ мои родственники никогда не принадлежали", - заявил он.

Главное управление разведки Минобороны Украины / Инфографика: Главред

Почему Кремль не видит реальной картины войны

Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в интервью "Главреду" обратил внимание на то, что российское руководство принимает решения, опираясь на искаженную картину фронта.

"Путин при принятии решений отталкивается от ложной информации, поэтому в его понимании он побеждает", - отметил эксперт.

В качестве примера такой подачи информации специалист привел доклады высшего военного командования РФ о ситуации под Купянском.

"Герасимов и Белоусов утверждали, что Купянск захвачен, хотя даже их военные корреспонденты говорили, что это не так", - пояснил Ступак.

Оценивая масштаб сил, которые Кремль бросил на войну, эксперт обратил внимание на нагрузку на российскую армию.

"Более 700 тысяч российских военнослужащих застряли в боях на украинских фронтах", - подытожил он.

Потери России - новости по теме

Как сообщал Главред, The Economist оценил потери России в войне против Украины. По подсчетам издания, с начала полномасштабного вторжения погибли от 374 до 770 тысяч российских военных. Вместе с ранеными общие потери РФ могут достигать 2,1 млн человек.

Украинская разведка также оценивает способность России продолжать войну. Глава ГУР Олег Иващенко в интервью The Times заявил, что ресурсы РФ могут иссякнуть к 2028 году. По его данным, Россия набирает около 1000 человек в сутки, тогда как суточные потери иногда превышают 1400.

Аналитики Центра стратегических и международных исследований оценивали потери РФ на поле боя по состоянию на 1 июля примерно в 1,4 млн человек. Как писал Forbes, в 2026 году армия РФ ежемесячно теряет в среднем около 30 тысяч военных. Соотношение потерь России и Украины специалисты оценивают примерно как 8 к 1.

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О персоне: Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину принимал участие в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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