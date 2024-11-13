'Без логики': Подоляк сделал заявление об окончании войны и выборах в Украине

Россия не демонстрирует готовности к переговорам и продолжает выдвигать ультимативные требования, отметил Михаил Подоляк.

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Подоляк расставил точки над "і" в вопросе выборов / Колаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента

Главные тезисы Подоляка:

В Украине нет предпосылок для проведения выборов

Публикации западных СМИ о возможности прекращения огня или выборов часто базируются на анонимных источниках без логического обоснования

В таких материалах предлагается заставить Украину к уступкам, вместо того, чтобы давить на агрессора

В Украине пока нет никаких предпосылок для проведения выборов. Война продолжается с высокой интенсивностью, а реальных намерений России к переговорам нет. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Радио NV, комментируя статью издания The Economist о возможности прекращения огня в Украине 20 января и выборах 25 мая.

По его словам, западные СМИ часто распространяют какую-то информацию со ссылкой на анонимные источники, но не объясняют, почему должно так произойти.

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"Война сегодня находится в горячей фазе, как и год назад... Война высокой интенсивности... Никаких настоящих намерений идти на переговорные процессы у РФ нет. Они продолжают настаивать на ультимативных требованиях, то есть, Украина должна лишиться не только территории, но и субъектности, суверенности. Не вижу оснований для того, чтобы уже говорить о начале какого-то политического сезона или процесса как такового", - сказал Подоляк.

Он также подчеркнул, что международные партнеры должны понимать реальную ситуацию, где Россия не демонстрирует готовности идти на уступки, а продолжает агрессию.

Подоляк отметил, что публикации западных СМИ о замораживании войны или начале переговоров часто не имеют логического обоснования. Он отметил, что в таких материалах всегда фигурирует тезис о том, что Украину нужно заставить к уступкам, вместо того, чтобы давить на агрессора.

"Все это всегда со ссылкой на анонимные источники и всегда без логики. Потому что... все эти материалы построены на том, что надо Украину к чему-то заставить, что Украина должна пойти на какие-то уступки... Они даже сами не понимают, вокруг чего они все это выстраивают. Все эти публикации говорят о том, что надо остановить войну только за счет страны, на которую напали. То есть, Украину надо заставить прекратить сопротивление", - подчеркнул Подоляк.

Советник руководителя ОП считает такую позицию аморальной. Подоляк отметил, что она перекладывает ответственность за прекращение войны на страну-жертву, а не на агрессора.

Выборы в Украине - новости по теме

Напомним, в издании The Economist вышел материал, в котором утверждается, что в Киеве обсуждают две даты: 20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя дата выборов. В то же время там отмечают, что президент Владимир Зеленский имеет только один способ сохранить чистую репутацию - отказаться от борьбы за власть и не участвовать в предстоящих выборах.

В Украине действительно продолжаются обсуждения возможных дат проведения выборов. Ранее руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что президентские выборы в Украине могут состояться только после завершения войны.

Как сообщал Главред, президент рассматривает возможность проведения выборов в Украине в 2025 году. Они могут стать важным этапом для консолидации власти Зеленского, учитывая снижение его рейтингов среди избирателей.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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