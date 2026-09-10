Путин исчерпает ресурсы: в ГУР назвали вероятные сроки завершения войны

Развитие беспилотников и искусственного интеллекта делает боевые действия более смертоносными, говорит Олег Иващенко.

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Озвучен прогноз вероятности завершения войны / Колаж: Главред, фото: facebook.com/56brigade, facebook.com/22ombr

Главное из заявлений Иващенко:

РФ может исчерпать ресурсы для продолжения войны к 2028 году

Динамика войны зависит от темпов российских военных и экономических потерь

Страна-агрессор Россия может исчерпать ресурсы для продолжения войны против Украины к 2028 году.

Такой прогноз в интервью The Times озвучил глава Главного управления разведки Украины генерал-лейтенант Олег Иващенко.

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По его оценке, дальнейшая динамика будет зависеть от темпов российских военных и экономических потерь. "У России есть военные и экономические ресурсы на ближайший год, но, по нашим оценкам, они иссякнут к 2028 году", - сказал он.

Иващенко привел данные ежедневной разведывательной сводки, согласно которым российская армия пополняется примерно на 1000 человек в сутки, тогда как потери нередко превышают 1400 военнослужащих.

"Россия набирает примерно 1000 человек в день, иногда 1200. Но посмотрите на эти цифры потерь. Вчера - 1410, позавчера - 1551. Из них 835 человек - около 60 процентов - погибли в бою", - сообщил он.

По словам генерала, доля уничтоженных среди общих потерь РФ остается примерно одинаковой. Западные разведслужбы также оценивают ситуацию как неблагоприятную для Москвы: по их данным, ежемесячные потери российской армии примерно на 6000 человек превышают число новобранцев.

Одновременно развитие беспилотников и искусственного интеллекта делает боевые действия более смертоносными. Технологии позволяют точнее обнаруживать цели и наносить удары на большей дальности, что осложняет эвакуацию раненых.

"Увеличение дальности и точности ударов в сочетании с разведкой с использованием ИИ, позволяющей обнаруживать скрытые цели лучше, чем невооруженный глаз, сделали современное поле боя смертоносным как никогда. Эвакуация раненых из "зоны смерти" шириной в 32 км в условиях постоянного наблюдения - это титаническая задача", - сказано в статье.

Украинская сторона оценивает совокупные потери России с 2022 года в 1 502 390 военнослужащих. По расчетам CSIS, показатель ниже и составляет около 1,4 млн человек, включая до 450 тысяч погибших.

Если нынешние темпы сохранятся еще полтора года, дополнительные потери России, исходя из приведенных Иващенко расчетов, могут составить около 765 800 человек. При этом почти 460 тысяч из них могут погибнуть.

Глава ГУР считает, что масштаб потерь уже отражается на настроениях внутри России.

"Боевой дух очень низкий, потому что никто не хочет воевать. Настроения среди российского населения тоже подавленные: большинство людей на самом деле не хотят войны".

Отдельной проблемой остается способность российской армии компенсировать потери. По данным украинской разведки, российские генералы запросили у Владимира Путина еще 800 тысяч военнослужащих. Однако одновременно принять, подготовить и обеспечить такое количество людей армия не способна.

"В действительности армия способна одновременно принять - то есть мобилизовать, экипировать, обеспечить питанием, обучить и интегрировать - не более 300-500 тысяч новобранцев", - сказано в отчете.

/ Инфографика: Главред

Западные разведслужбы полагают, что Украина добилась роста российских потерь благодаря более эффективному применению технологий и возможности наносить удары в глубине обороны.

Дополнительное давление на российскую систему, по их оценке, создают замедление продвижения войск, ограничения интернета и перебои с топливом, связанные в том числе с ударами по объектам нефтегазовой инфраструктуры.

Иващенко также резко оценил решение российского руководства продолжать войну.

Эксперт назвал условие, при котором Путин может отказаться от мира

Дипломат Владимир Огрызко считает, что российское руководство пока не демонстрирует готовности идти даже на компромиссный вариант завершения войны против Украины. По его мнению, Владимир Путин рассматривает возможное прекращение боевых действий не как путь к урегулированию конфликта, а как потенциальную угрозу для сохранения собственной власти.

Эксперт отмечает, что именно поэтому Кремль продолжает отвергать инициативы, предполагающие перемирие или существенное снижение интенсивности боевых действий. По оценке Огрызко, Путин может согласиться на мир только в случае, если будет уверен, что прекращение войны не создаст угрозы его политическому положению и не приведет к ослаблению режима.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

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