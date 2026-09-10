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Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

Анна Косик
10 сентября 2026, 07:57
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Из-за нестабильной ситуации у некоторых людей может ухудшиться самочувствие.
Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности
Прогноз магнитных бурь на 10–12 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Когда начнётся новая магнитная буря
  • Какая сегодня ожидается геомагнитная активность

После нескольких дней магнитных бурь уровня G2 влияние солнечного ветра постепенно ослабевает. Однако впереди еще как минимум одна геомагнитная буря уровня G1. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы.

10 сентября магнитная буря G1 идет на спад. До 11 сентября ситуация будет оставаться нестабильной, но без геомагнитных штормов. Однако уже 11–12 сентября ожидается новая магнитная буря. Будет ли она длительной - пока неизвестно.

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Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности
Магнитные бури 10–12 сентября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, сегодня К-индекс составляет 3,4, что соответствует зелёному уровню, то есть низким магнитным колебаниям. Однако солнечная вспышка С1 соответствует жёлтому уровню.

Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на зелёном уровне. Уже 11 и 12 сентября ожидается снижение К-индекса до 3 и 2,7 соответственно.

Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности
Геомагнитная активность 10–12 сентября / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены и другие симптомы. Речь идет о:

  • слабости
  • сонливости
  • боли в спине и суставах
  • повышенном давлении
  • обострении хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

  • Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;
  • Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Проводить время на свежем воздухе и совершать пешие прогулки;
  • Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитного шторма у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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