Москитная сетка засияет чистотой: как быстро помыть ее без снятия

Есть простой способ очистить москитную сетку от пыли и пыльцы прямо на окне, не тратя время на демонтаж конструкции.

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Как помыть москитную сетку, не снимая её / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как очистить москитную сетку, не снимая её с рамы

Почему сначала сетку нужно чистить насухо и чем удалять пятна

Как часто нужно мыть москитную сетку

Москитные сетки быстро накапливают пыль, пыльцу и мелкие загрязнения. Если не ухаживать за ними регулярно, сетка теряет свой вид и даже может снизить эффективность проветривания. Хорошая новость заключается в том, что для очистки совсем не обязательно снимать ее с рамы.

Главред расскажет, как очистить сетку, не снимая конструкцию.

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Как правильно чистить москитную сетку

Многие, увидев слой пыли, сразу берутся за влажную губку. Это одна из самых распространенных ошибок, пишет Deccoria. Под действием воды пыль и пыльца слипаются, образуя темные полосы, которые после высыхания превращаются в пятна. Удалить их гораздо сложнее, а чрезмерное давление на материал может привести к деформациям. Поэтому первый этап очистки всегда должен быть сухим.

Сухая чистка - первый шаг

Рекомендуем использовать микрофибровую салфетку. Её мягкая текстура хорошо собирает пыль и не повреждает тонкое полотно. Протирать следует с обеих сторон, двигаясь сверху вниз. Альтернативой может стать пылесос с насадкой-щеткой. Важно установить минимальную мощность, чтобы не создавать выпуклостей на сетке. Через несколько минут большинство загрязнений исчезнет, и конструкция будет выглядеть значительно опрятнее.

Как правильно мыть окна для идеального блеска / Инфографика: Главред

Влажная уборка - только для пятен

Если после сухой уборки остались следы или пятна, можно перейти к влажному способу. Для этого подойдет губка или мягкая щетка, смоченная в тёплой воде с добавлением небольшого количества моющего средства. Важно не давить слишком сильно, чтобы не повредить материал. После очистки рекомендуем пройтись чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки моющего средства, и дать сетке высохнуть естественным путем.

Как часто нужно чистить москитную сетку

Если окна выходят в сад или зеленую зону, пыльца и насекомые оседают быстрее, поэтому чистка может понадобиться еженедельно. В городских условиях достаточно раз в две недели. Главное - не ждать, пока загрязнения превратятся в плотный слой, ведь тогда придется потратить гораздо больше времени на восстановление чистоты.

Смотрите видео о том, как правильно заменить москитную сетку:

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