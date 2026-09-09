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На каких вещах из осеннего гардероба нельзя экономить: стилистка назвала топ-7

Кристина Трохимчук
9 сентября 2026, 15:49
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Анастасия Поединок назвала семь вещей, в которые стоит инвестировать, чтобы осенний гардероб выглядел стильно, качественно и гармонично.
Осенний гардероб 2026 года - на чём нельзя экономить
Осенний гардероб 2026 - на чём нельзя экономить / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео; pinterest.com, areti1978

Вы узнаете:

  • На каких вещах осеннего гардероба не стоит экономить
  • Как выбрать качественную сумку, свитер, аксессуары и обувь
  • Какие базовые вещи на осень могут прослужить несколько сезонов

Модный осенний гардероб можно создать без лишних затрат для бюджета, однако есть вещи, которые станут настоящей инвестицией в ваши образы на долгие годы. Главред расскажет о семи предметах, на которых не стоит экономить.

Какую сумку выбрать на осень 2026

Качественная структурированная сумка может стать долгосрочной инвестицией в гардероб, рассказывает стилистка Анастасия Поединок. При выборе стилистка советует обращать внимание не только на дизайн модели, но и на материал, форму и качество деталей.

видео дня

"Качественная структурированная сумка. Хорошая кожа или замша, форма и фурнитура. Именно сумка часто завершает ваш образ", - пояснила Анастасия Поединок.

Такая модель может дополнять различные наряды и помогать сделать даже простой базовый образ более целостным.

Базовая сумка 2026
Базовая сумка 2026 / скриншот из видео

Какие духи дополнят осенний образ

Стилист считает важными составляющими образа не только одежду и аксессуары. Парфюм также может стать деталью, дополняющей личный стиль. Важно, чтобы аромат был не только стойким и шлейфовым, но и гармонировал с вашей кожей и подходил к ситуации.

"Хороший парфюм. И да, для меня это тоже часть образа", - отметила стилистка.

Поэтому при формировании собственного стиля стоит уделять внимание не только визуальным деталям, но и аромату.

Парфюмы на осень 2026 года
Парфюмы на осень 2026 / скриншот из видео

Очки по форме лица

При выборе очков не стоит ориентироваться исключительно на актуальные тренды. Гораздо важнее найти оправу, которая будет гармонично сочетаться с индивидуальными чертами внешности.

"Очки. Не просто модная оправа, а форма, которая действительно хорошо сочетается с вашим лицом и характером", - посоветовала Анастасия Поединнок.

Удачная форма позволяет использовать аксессуар независимо от быстро меняющихся сезонных тенденций.

Модные очки
Модные очки 2026 / скриншот из видео

Какой свитер выбрать на осень 2026

Костюмы и качественный трикотаж стилистка также относит к вещам, на которых не стоит чрезмерно экономить. Особое внимание при покупке свитера стоит уделять составу материала.

"Хороший костюм и трикотаж с качественным составом. Шерсть, кашемир, хорошие смеси. Лучше купить один качественный свитер на несколько сезонов, чем три полиэстеровых, которые очень быстро потеряют свою форму", - подчеркнула эксперт.

Такой подход позволяет формировать гардероб из меньшего количества вещей, но использовать их в течение нескольких сезонов.

Трикотаж на осень 2026 года
Трикотаж на осень 2026 / скриншот из видео

Какие украшения делают образ стильным

Даже простой наряд можно сделать более завершенным с помощью правильно подобранных украшений. При этом они не обязательно должны быть дорогостоящими - ключевое значение стилистка отводит качеству и выразительному дизайну.

"Украшения с характером. Не обязательно драгоценные, но качественные. Кольца, серьги, колье. Именно эти детали превращают образ из просто красиво одетого в стильный и завершённый", - рассказала Анастасия Поединок.

Поэтому несколько удачных аксессуаров могут стать более практичной инвестицией, чем большое количество украшений, которые сложно интегрировать в повседневные образы.

Акцентные украшения
Акцентные украшения / скриншот из видео

Почему аксессуары и обувь должны быть качественными

Особое внимание эксперт уделяет вещам, которые регулярно используются в повседневном гардеробе. К этой категории она относит часы, ремень и обувь.

"Мой дедушка всегда говорил: часы, ремень и обувь обязательно должны быть качественными. И знаете что? Я с ним абсолютно согласна", - рассказала стилистка.

Качественные аксессуары и обувь станут изюминкой образа и будут сочетаться с большим количеством разных вещей.

Обувь и аксессуары
Обувь и аксессуары / скриншот из видео

Джинсы и брюки с идеальной посадкой

Последней важной инвестицией стилистка называет брюки и джинсы. В этом случае главным критерием должен быть не бренд или соответствие конкретному тренду, а то, насколько удачно вещь сидит на фигуре. Правильно подобранная пара джинсов способна стать полноценной основой базового гардероба и регулярно использоваться в различных стилизациях.

"Хорошие джинсы могут служить в вашем гардеробе годами и стать основой для десятков ваших образов", - пояснила эксперт.

Джинсы на осень 2026 года
Джинсы на осень 2026 / скриншот из видео

Осенний гардероб 2026 - советы стилиста:

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Про источник: Анастасия Поединок

Анастасия Поединок - персональный стилист из Будапешта, работающая с клиентами по всему миру в онлайн-формате. Эксперт помогает проявить индивидуальность через гардероб, делясь на своей странице вдохновляющими модными разборами, идеями современных аутфитов, советами по выбору качественных вещей и практичными рекомендациями для создания стильных и гармоничных образов.

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