Как назвать сына, родившегося в сентябре: три имени с особым значением

Блогерша назвала лучшие имена для мальчиков, родившихся в первый месяц осени.

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Топ-3 имени для мальчиков, родившихся в сентябре / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео в TikTok

Вы узнаете:

Какие имена лучше всего подойдут мальчикам, родившимся в сентябре

Что означают имена Денис, Матвей и Захар

Выбор имени для ребенка может зависеть не только от личных предпочтений родителей, но и от месяца рождения. Мальчикам, появившимся на свет в сентябре, можно подобрать имя, ассоциирующееся со спокойствием, добротой и отзывчивостью.

Главред узнал, что украинская блогерша Mama v temi в TikTok рассказала, какие имена лучше всего подходят мальчикам, родившимся в начале осени, и объяснила их значение.

видео дня

Какие имена подходят мальчикам, родившимся в сентябре

Одним из удачных вариантов для мальчика, родившегося в сентябре, может стать имя Денис. По словам блогерши, оно связано с богом плодородия и радостью жизни.

"Денисы общительны, творчески одарённы и настоящие оптимисты, поэтому их все любят", - отметила автор видео.

Еще одним вариантом для сентябрьского мальчика является имя Матвей. Это древнее библейское имя, значение которого связывают с даром Бога.

"Оно означает "дар Бога". По словам экспертов, Матвеи милосердны, щедры и верны. Из них вырастают замечательные семьянины", - добавила блогерша.

Среди имен для мальчика, родившегося в сентябре, блогерша также советует обратить внимание на Захара. Это имя она связывает с любовью и терпением.

"Согласно библейской истории, так впервые назвали первенца супруги, которые долго не могли завести детей. Они стали родителями уже в преклонном возрасте. Поэтому говорят, что Захарами нужно называть очень желанных и долгожданных сыновей", - подытожила автор видео.

Смотрите видео о том, как назвать мальчиков, родившихся в сентябре:

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Об источнике: Mama v Temi Mama v Temi - проект в социальных сетях о мамах, детях и детстве. Ведущая рассказывает интересные факты и истории о материнстве, делится лайфхаками, советами, обзорами и трендами.

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