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Почти 6-бальная магнитная буря накрыла Землю: сколько продлится шторм G2

Анна Косик
9 сентября 2026, 08:01
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Исследователи назвали причину возмущения магнитного поля и спрогнозировали, когда ситуация стабилизируется.
Почти 6-бальная магнитная буря накрыла Землю: сколько продлится шторм G2
Прогноз магнитных бурь на 9–11 сентября / фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Какой силы будет сегодня магнитная буря
  • Когда геомагнитный шторм пойдет на спад

5 и 6 сентября произошли выбросы корональной массы, из-за которых сегодня, 9 сентября, Землю накрыла магнитная буря уровня G2. Об этом свидетельствуют обновленные данные Британской геологической службы.

Исследователи выяснили, что геомагнитный шторм такой силы не будет длительным. Уже к 10 сентября магнитная буря будет уровня G1. Предположительно, геомагнитное поле Земли должно стабилизироваться к 11 сентября.

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Почти 6-бальная магнитная буря накрыла Землю: сколько продлится шторм G2
Магнитные бури 9–11 сентября / фото: скриншот

Об источнике: Британская геологическая служба

Британская геологическая служба - исследовательское учреждение, частично финансируемое государством и ставящее своей целью углубление геонаучных знаний о геологии Соединённого Королевства и его континентального шельфа посредством систематических съёмок, мониторинга и исследований, пишет Википедия.

По данным meteoagent, сегодня К-индекс составляет 5,7, что соответствует красному уровню, то есть высоким магнитным колебаниям. Однако солнечная вспышка С1 соответствует желтому уровню.

Резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, находится на зеленом уровне. Уже завтра и в пятницу ожидается снижение К-индекса до 3, то есть до зеленого уровня.

Почти 6-бальная магнитная буря накрыла Землю: сколько продлится шторм G2
Геомагнитная активность 9–11 сентября / фото: скриншот

Как магнитные бури влияют на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также распространены и другие симптомы. Речь идет о:

  • слабости
  • сонливости
  • боли в спине и суставах
  • повышенном давлении
  • обострении хронических заболеваний
магнитная буря, влияние магнитной бури
Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Во время повышенной солнечной активности людям, чувствительным к магнитным бурям, необходимо соблюдать несколько правил, чтобы улучшить свое самочувствие, а именно:

  • Ограничивать употребление жирной, острой и мучной пищи;
  • Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;
  • Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;
  • Проводить время на свежем воздухе и совершать пешие прогулки;
  • Регулярно проветривать комнаты.

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Что такое магнитная буря?

Магнитная буря - это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущёнными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в оборудовании космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле.

Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

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