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Пельмени получатся гораздо вкуснее и ароматнее: что добавить в воду во время варки

Инна Ковенько
8 сентября 2026, 18:22
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Рассказываем, как превратить обычные пельмени в более сытное и ароматное блюдо.
Пельмени получатся гораздо вкуснее и ароматнее: что добавить в воду во время варки
Что добавить в пельмени во время варки / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как вкусно сварить пельмени
  • Что добавить в пельмени во время варки
  • Какие ингредиенты сделают пельмени более ароматными и насыщенными

Пельмени - блюдо, которое большинство готовит по привычному рецепту: просто опускают в подсоленную воду и варят несколько минут. Но кулинары советуют небольшой прием, который поможет сделать их более ароматными и насыщенными без сложных специй или дорогих ингредиентов.

Главред расскажет, что нужно добавить в воду при варке пельменей.

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Что стоит добавить в воду при варке пельменей

Латвийские повара советуют положить в кастрюлю лавровый лист, несколько горошин черного перца и куриный бульонный кубик, пишет Food365. Если кубика нет или вы не любите его вкус, его можно заменить небольшим количеством сливочного масла. Все эти ингредиенты добавляют ещё до того, как вода закипит. Затем в горячую жидкость опускают пельмени и варят их до готовности.

Лавровый лист и перец придают блюду выразительный аромат, а бульонный кубик или масло делают вкус более насыщенным. Благодаря этому даже обычные пельмени получаются гораздо интереснее.

Как подать готовые пельмени

Есть ещё один способ сделать блюдо особенным. Пельмени можно не сливать полностью, а оставить немного ароматного бульона и подать их вместе с ним. Такой вариант напоминает лёгкий суп и хорошо сочетается со сметаной.

Смотрите видео с рецептом вкусного фарша для пельменей:

@alinka_cookinggg Ваши пельмени будут просто идеальными. Ингредиенты ▫️Фарш - 1 кг ▫️Лук - 700 г ▫️Соль - 1/2 ч. л. ▫️Черный перец - 1/3 ч. л. ▫️Гранулированный чеснок - 1/2 ч. л. ▫️Хмели-сунели - 1 ч. л. ▫️Укроп - 1 пучок ▫️Холодная вода - 100 мл #alinka_cookinggg#фарш#заготовка#пельмени♬ оригинальный звук - Алина Кондратюк

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Об источнике: Food365

Food365.lv - это латвийский онлайн-ресурс, где можно прочитать кулинарные статьи, советы и лайфхаки для кухни. Здесь публикуются материалы о приготовлении различных блюд, полезные рекомендации по продуктам и способам их использования, а также идеи для разнообразия повседневного меню.

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