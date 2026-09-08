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Прямо во время эфира: РФ атаковала офис телеканала в Киеве, есть пострадавшие

Мария Николишин
8 сентября 2026, 13:23
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Зеленский заявил, что"Шахеды" против СМИ - это новая страница российской деградации.
Прямо во время эфира: РФ атаковала офис телеканала в Киеве, есть пострадавшие
Последствия удара по телеканалу "Мы-Украина" / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное:

  • Дрон атаковал офис "Мы-Украина" во время эфира
  • В результате удара пострадали пять человек
  • Здание офиса частично разрушено

Днем 8 сентября ударный дрон поразил здание телеканалов "Мы-Украина" и "Мы-Украина+" в Киеве - в тот момент, когда редакция вела прямой эфир национального телемарафона "Единые новости". Об этом написал президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня Россия нанесла удар по СМИ, по журналистам. Ударный дрон атаковал здание телеканала "Мы-Украина" во время телемарафона "Единые новости". Прямо посреди дня. Именно тогда, когда журналисты были в эфире", - говорится в сообщении.

видео дня

По его словам, здание частично разрушено. На месте работают все необходимые службы. Сотрудники ГСЧС уже потушили пожар.

Зеленский подчеркнул, что на данный момент известно о пяти пострадавших, но, к сожалению, их число еще может увеличиться.

""Шахеды" против СМИ - это новая страница российской деградации, и на это обязательно должна последовать реакция Европы и всего мира. Нельзя оставлять безнаказанным ни один удар по Украине и украинцам - по их жизни. Россию нужно остановить, и это возможно только благодаря совместным усилиям", - подчеркнул президент.

  • Последствия удара по телеканалу
    Последствия удара по телеканалу "Мы-Украина" 8 сентября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по телеканалу
    Последствия удара по телеканалу "Мы-Украина" 8 сентября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по телеканалу
    Последствия удара по телеканалу "Мы-Украина" 8 сентября фото: t.me/V_Zelenskiy_official
  • Последствия удара по телеканалу
    Последствия удара по телеканалу "Мы-Украина" 8 сентября фото: t.me/V_Zelenskiy_official

РФ меняет цели для ударов

Военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак заявил, что Россия расширяет перечень объектов для атак.

По его словам, после нанесения ударов по украинской логистике и складам в списке появились административные здания, а дальше будут объекты культурного наследия.

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым там по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить", - подчеркнул он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, РФ нанесла удар по торговому центру "Эпицентр" в Прилуках Черниговской области. На месте атаки уже работают правоохранители и профильные службы, которые фиксируют последствия и устанавливают обстоятельства происшествия.

Также российские войска с помощью двух дронов прицельно атаковали пассажирский поезд Киев-Сумы - обошлось без пострадавших.

Кроме того, российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы. По данным СМИ, речь идет о промышленно-товарном рынке "7 километр".

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О персоне: Иван Ступак

Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После окончания учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

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