РФ атаковала Украину сотнями целей: Зеленский назвал главную проблему

Для атаки Россия применила баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты, а также реактивные "Шахеды".

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Реакция Зеленского на удар по Украине / коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Главное из заявления Зеленского:

В результате атаки двое погибших и десять раненых в Киеве и области

ГСЧС удалось спасти 13 человек

Силы ПВО сбили 175 воздушных целей

Два человека погибли и по меньшей мере десять получили ранения в результате ночного комбинированного удара страны-агрессора России по Киеву и Киевской области, еще 13 человек спасли подразделения ГСЧС. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что в столице зафиксированы значительные повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры, а в области враг нанес удары по объектам критической инфраструктуры.

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"Это была сложная атака, которую россияне пытались намеренно рассчитать так, чтобы нанести как можно больший ущерб жизни людей: баллистические, крылатые и противокорабельные ракеты, реактивные шахиды", - говорится в сообщении.

По его словам, работы по ликвидации последствий продолжаются с ночи в столице, области и ряде других регионов. Медицинская помощь оказывается всем пострадавшим.

"Сотрудникам ГСЧС удалось спасти тринадцать человек. К сожалению, двое погибли. Мои соболезнования родным и близким", - отметил Зеленский.

Какие регионы попали под удар РФ

Президент подчеркнул, что география обстрелов вышла далеко за пределы столичного региона. В Одесской области под удар попал обычный рынок, в Харькове двое человек получили ранения, там же поврежден многоквартирный дом.

Утром враг атаковал тепловоз поезда Киев-Сумы на железнодорожной станции в Сумской области - пострадавших нет, эвакуация людей продолжается. Удары также зафиксированы по Запорожью и Днепропетровской области.

Сколько целей сбила ПВО

Зеленский добавил, что в целом украинские военные сбили 175 воздушных целей, однако нейтрализовать все не удалось. Эффективность противовоздушной обороны существенно различается в зависимости от типа средств поражения.

"Несмотря на очень хорошие результаты по крылатым ракетам, с баллистическими ракетами особенно непросто, и мы ежедневно доводим до сведения партнеров нашу потребность в перехватчиках", - подчеркнул президент.

Он рассказал, что эту тему уже обсуждали с американской и европейской сторонами, а новые встречи - в частности с представителями государств и компаний, которые могут помочь с поставками и с украинской антибаллистической системой FREYJA - запланированы на сегодня.

"Благодарю всех партнеров, которые считают помощь Украине в сфере ПВО приоритетом. Это напрямую означает спасение человеческих жизней", - подытожил глава государства.

FREYJA / Инфографика: Главред

Массированные атаки могут оказаться еще более мощными

Военный эксперт Олег Жданов отметил, что после завершения паузы первые массированные удары РФ по Украине могут оказаться более мощными, чем предыдущие.

Он убежден, что Россия сразу сосредоточит основные усилия на энергетической инфраструктуре. По его мнению, подобные удары могут активизироваться ближе к началу холодного сезона.

"Я думаю, что они продолжат в том же духе где-то в среднем 7–10 дней массированные обстрелы нашей территории, прежде всего столицы", - подчеркнул эксперт.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 8 сентября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате ударов повреждены жилые дома, учебное заведение, есть пострадавшие. В частности, в Шевченковском районе вследствие падения обломков произошел пожар в складских помещениях.

Также под удар попала Киевская область. В Броварском районе повреждены три частных домовладения и автомобиль. В Бориспольском - складское помещение, предприятие и семь грузовых автомобилей. В Фастовском районе повреждены три частных домовладения. В Обуховском - частный дом.

Кроме того, российская оккупационная армия нанесла удар по рынку в пригороде Одессы. По данным СМИ, речь идет о промышленно-товарном рынке "7 километр". Это один из крупнейших рынков в Восточной Европе.

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О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966 года, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный канал на YouTube, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

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