Как навсегда отпугнуть пауков от дома: простой способ работает мгновенно

Вы узнаете:
- Оконные рамы становятся особо привлекательным для пауков
- Эфирные масла и другие средства следует применять осторожно
- Необходима регулярная проверка и своевременная герметизация проблемных участков
С наступлением прохладной погоды пауки начинают активнее искать укромные и теплые места, поэтому осенью их все чаще можно заметить внутри домов, гаражей и хозяйственных помещений.
Для многих людей это становится настоящей проблемой, особенно если они страдают арахнофобией, пишет издание Express.
Проникнуть в жилище паукам несложно: достаточно небольших щелей вокруг окон и дверей, отверстий возле труб и вентиляции, трещин в стенах или зазоров под дверями. В старых домах риск выше - уплотнители со временем изнашиваются и перестают надежно закрывать возможные пути проникновения.
Однако специалисты советуют обратить особое внимание на оконные рамы. Именно здесь нередко накапливаются пыль, остатки насекомых и старая паутина. Такое место становится привлекательным для пауков, поэтому обычная уборка может помочь сделать его менее подходящим для них.
При мытье окон стоит очищать не только стекло, но и рамы, направляющие и уплотнители. Заодно можно заметить трещины или повреждения, через которые насекомые и пауки попадают внутрь. Регулярная проверка и своевременная герметизация таких участков способны существенно снизить вероятность их появления.
Что еще поможет защитить дом
- Закройте возможные лазейки. Проверьте щели возле окон, дверей, труб и вентиляции, замените изношенные уплотнители и отремонтируйте москитные сетки.
- Не оставляйте паутину. Регулярно удаляйте ее вместе с яйцевыми мешками, особенно в углах и малозаметных местах.
- Пылесосьте труднодоступные зоны. Особое внимание стоит уделять плинтусам, углам, пространству под мебелью, шкафам, чердакам и гаражам.
- Уберите лишний хлам. Картонные коробки, бумажные стопки и залежи одежды создают удобные укрытия. Для хранения лучше использовать закрывающиеся контейнеры.
- Сократите количество насекомых. Пауки приходят туда, где есть добыча. Поэтому важно не оставлять открытые продукты и мусор, убирать крошки, устранять протечки и следить за появлением мух и мошек.
В интернете также распространены советы использовать мятное масло, уксус или цитрусовую кожуру в качестве отпугивающих средств. Однако эффективность таких домашних методов может быть ограниченной.
Особенно популярный совет раскладывать по комнатам каштаны специалисты считают мифом: убедительных доказательств того, что они отпугивают пауков, нет.
Если используются эфирные масла или другие средства, их следует применять осторожно, предварительно проверяя воздействие на поверхности и не допуская контакта с домашними животными.
Смотрите видео - как избавиться от насекомых:
В ролике автор рассказывает, как справлялся с нашествием мух в хозяйственном помещении. По его словам, он испытал несколько распространенных методов, но они оказались практически бесполезными. В итоге удалось найти способ, который дал гораздо более заметный результат.
Автор пошагово показывает процесс, объясняет принцип действия выбранного метода и делится результатом. Благодаря этому подходу ему удалось существенно уменьшить количество мух без сложных манипуляций и больших затрат.
Ранее Главред писал о том, где никогда не бывает комаров в Украине. Казалось, не существует места, где нет комаров в стране с умеренно континентальным климатом, однако Украина славится несколькими такими точками.
Напомним, ранее сообщалось о том, что комары не выдерживают одного запаха. Комары не переносят запахи герани, мелиссы, мяты, розмарина и лаванды.
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Об источнике: Express.co.uk
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