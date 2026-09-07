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"Шахеды", ракеты и баллистика: в ГУР предупредили о новой волне ударов РФ

Мария Николишин
7 сентября 2026, 13:52обновлено 7 сентября, 14:38
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Разведка знает, по каким объектам враг планирует наносить удары, каким оружием и примерно когда.
'Шахеды', ракеты и баллистика: в ГУР предупредили о новой волне ударов РФ
В ГУР назвали основные цели России на зиму / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Википедия, УНИАН

Главное из заявления начальника ГУР:

  • Осенью и зимой враг будет наносить удары по энергетике и ТЭЦ
  • Доля реактивных "Шахедов" в атаках существенно возросла
  • Балистика остается самой сложной целью для ПВО

Страна-агрессор Россия готовит на осень и зиму серию комбинированных ударов по украинской энергетике и тепловым станциям - с применением баллистических ракет, крылатых ракет, реактивных "Шахедов" и новых баражирующих боеприпасов. Об этом заявил начальник ГУР Олег Иващенко в интервью Укринформу.

По его словам, разведка уже располагает данными о перечне объектов, типе вооружения и приблизительных сроках атак.

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"Я не могу вас порадовать и не могу вводить людей в заблуждение. Как руководитель разведки должен говорить объективно. Люди должны это понимать, а наша страна - готовиться к этому", - подчеркнул он.

Начальник ГУР подчеркнул, что приоритеты врага сосредоточены на сокращении военного потенциала и ударных возможностей Украины. В частности, РФ наносит удары по местам хранения боеприпасов и пытается уничтожить оборонное производство.

Кроме того, Иващенко добавил, что чем ближе холода, тем чаще целями будут становиться энергетические объекты и тепловые станции, от которых зависит жизнь городов и сел.

'Шахеды', ракеты и баллистика: в ГУР предупредили о новой волне ударов РФ
Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Сколько реактивных "Шахедов" РФ может запускать за сутки

Он подчеркнул, что количественные показатели воздушных атак меняются не в пользу обороны. Разведка фиксирует существенный рост доли реактивных "Шахедов", которых может быть от 120 до 300, а в отдельных случаях - до 500 в сутки, параллельно с баллистическими и крылатыми ракетами, а также обычными беспилотниками.

Отдельный класс угроз - образцы, сочетающие в себе характеристики дрона и ракеты. Речь идет о барражирующих боеприпасах со скоростью 500–700 километров в час, которые запускаются как с воздушных, так и с наземных платформ.

Их ключевые особенности:

  • высокая точность благодаря искусственному интеллекту и машинному зрению;
  • масса боевой части "Бандероли" и "Дань-Т" превышает 130 килограммов - в несколько раз больше, чем у дронов типа "Shahed" или "Герань" (50–90 килограммов);
  • большая автономность и меньшая зависимость от внешнего управления, что затрудняет противодействие.
Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Балистика и дефицит ракет PAC-3

Иващенко подчеркнул, что самым сложным сегментом для перехвата остаются "Искандеры" и "Цирконы" - для работы с ними требуются мощные противоракетные возможности и достаточный запас боекомплекта.

По его словам, поскольку противник одновременно использует различные типы средств поражения, противовоздушная оборона вынуждена решать несколько задач за один раз.

"Противник адаптируется. И наша задача - адаптироваться быстрее", - подчеркнул начальник ГУР.

Он также обратил внимание на то, что нерешенным вопросом остается оснащение комплексов Patriot ракетами PAC-3 для защиты от баллистических ракет. По его словам, над этим работают президент Владимир Зеленский, Офис президента, дипломаты и разведка.

ГУР МО
ГУР МО / Инфографика: Главред

Россия может перейти к атакам на объекты культуры

Военный эксперт, сотрудник Службы безопасности Украины в 2004–2015 годах Иван Ступак говорил, что Россия расширяет перечень объектов для атак.

По его словам, после нанесения ударов по украинской логистике и складам в списке появились административные здания, а дальше будут объекты культурного наследия.

"Понимаем, что дальше, согласно их плану, скорее всего, последует разрушение каких-то исторических зданий, памятников архитектуры и истории, которым там по 100, 200, до 1000 лет. Что угодно можно разрушить. И это вот только первый шаг. В здание Главного управления разведки уже ранее наносились удары. Поэтому, учитывая новый этап, мы понимаем, что нас будут терроризировать, пока не будет найден оптимальный выход из этой ситуации. Над этим работают, но для этого потребуется время как минимум до ноября", - убежден он.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, мониторинговые каналы писали, что Россия завершает подготовку к возможному массированному ракетному удару по Украине. Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС осуществляют передислокацию с дальневосточного аэродрома "Украинка" на "Оленью" в Мурманской области.

В ночь на 7 сентября страна-агрессор Россия атаковала Запорожье беспилотниками. Под вражеским ударом оказался торговый центр.

В ночь на 5 сентября страна-агрессор Россия нанесла массированный удар по Киевской области. В результате удара пострадали 2 человека. В Борисполе в результате попадания возник пожар и был частично разрушен 9-этажный жилой дом.

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О персоне: Олег Иващенко

Олег Иванович Иващенко (9 сентября 1969) - председатель Службы внешней разведки Украины, член Штаба Верховного Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины, член Совета национальной безопасности и обороны Украины (с 29.03.2024), пишет Википедия.

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