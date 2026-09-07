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Матрас может прослужить дольше: простая привычка защитит от провисания

Константин Пономарев
7 сентября 2026, 11:23
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Регулярное вращение матраса помогает избежать вмятин, равномерно распределить нагрузку и дольше сохранить комфортную поверхность для крепкого сна.
Простая привычка защитит матрас от провисания
Простая привычка защитит матрас от провисания / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

  • Почему матрас начинает провисать раньше положенного
  • Как одно действие раз в полгода продлевает срок его службы
  • Какие матрасы категорически нельзя переворачивать на другую сторону

Матрас ежедневно выдерживает продолжительную нагрузку, но во время уборки ему нередко уделяют меньше внимания, чем остальным постельным принадлежностям. Между тем правильный уход помогает избежать преждевременного износа, появления вмятин и снижения комфорта во время сна.

Одним из наиболее простых способов продлить срок службы матраса считается его регулярное вращение. Однако перед процедурой важно выяснить конструкцию изделия: большинство современных моделей можно разворачивать на 180 градусов, но нельзя переворачивать на другую сторону. Об этом пишет Martha Stewart.

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Зачем нужно регулярно разворачивать матрас

Каждую ночь тело оказывает давление примерно на одни и те же участки спального места. Постепенно наполнитель в этих зонах уплотняется, из-за чего на поверхности могут образоваться заметные углубления.

Если периодически менять положение матраса, нагрузка распределяется по большей площади. Это помогает замедлить износ материалов и дольше сохранить первоначальную форму изделия.

"Если вы не переворачиваете матрас, есть риск, что он провиснет в тех местах, где вы постоянно спите, и неравномерный износ будет накапливаться со временем", - объяснил старший вице-президент по продукции и мерчандайзингу компании Saatva Байрон Голуб.

Каждую ночь тело оказывает давление примерно на одни и те же участки спального места
Каждую ночь тело оказывает давление примерно на одни и те же участки спального места / Фото: скриншот с Youtube

По его словам, провисший матрас хуже поддерживает тело. В результате человек может столкнуться с дискомфортом, болями в спине и ухудшением качества сна.

Руководитель отдела брендов компании Helix и эксперт по матрасам Стив Кринберг также отметил, что без регулярного вращения вмятины способны появиться раньше. Такая процедура не увеличит срок эксплуатации изделия вдвое, однако потенциально позволит пользоваться им на год или даже дольше.

Как часто нужно менять положение матраса

Универсальным ориентиром считается вращение матраса раз в шесть месяцев. По словам Кринберга, для большинства современных моделей эта процедура не является строго обязательной, но остается полезной привычкой.

"На большинстве современных матрасов это не является строго обязательным, но это хорошая привычка, и, делая это каждые шесть месяцев, вы можете продлить срок службы матраса, не создавая при этом слишком большой нагрузки", - рассказал эксперт.

Нужно менять положение матраса
Нужно менять положение матраса / Фото: скриншот с Youtube

Байрон Голуб предлагает после покупки впервые развернуть матрас через шесть месяцев, а затем повторять процедуру ежегодно. Он также советует по возможности менять положение тела и место сна, чтобы следы от постоянного давления появлялись медленнее.

Вращение и переворачивание - не одно и то же

Во время вращения матрас разворачивают на кровати на 180 градусов: та часть, которая находилась у изголовья, оказывается в ногах. Благодаря этому давление тела приходится на другие участки поверхности.

Переворачивание предполагает, что нижняя сторона матраса становится верхней. Однако поступать так разрешается далеко не со всеми моделями.

Во время вращения матрас разворачивают на кровати на 180 градусов
Во время вращения матрас разворачивают на кровати на 180 градусов / Фото: скриншот с Youtube

"Большинство матрасов на рынке сегодня односторонние, то есть их нельзя переворачивать", - предупредил Голуб.

У односторонних изделий слои расположены в определенном порядке. Сверху находится комфортная поверхность, а снизу уже более плотное основание. Если перевернуть такой матрас, спать на нем будет неудобно, а его конструкция может подвергнуться неправильной нагрузке.

Перед процедурой следует проверить рекомендации производителя.

Какие признаки указывают на износ матраса

Первым тревожным сигналом обычно становится видимое углубление в месте, где человек спит чаще всего. На поверхности также могут сохраняться отчетливые контуры тела.

Об износе способны свидетельствовать и другие признаки:

  • ощущение, будто тело скатывается к середине кровати;
  • появление боли или скованности после сна;
  • заметная разница в жесткости отдельных участков;
  • одна половина двуспального матраса стала мягче другой;
  • поверхность перестала обеспечивать равномерную поддержку.

Проверить матрас можно с помощью веревки. Кринберг рекомендует натянуть ее от одного края изделия до другого, плотно прижав концы к поверхности. Свободное пространство между веревкой и матрасом покажет, где образовались провалы.

Смотрите в видео о том, как правильно выбрать матрас:

Ранее Главред писал о том, что появление ржавчины на ножах и вилках после мытья связано с несколькими факторами. Простые изменения в уходе помогут избежать повторной коррозии.

Также сообщалось о том, пригоревшие пятна и накипь на утюге исчезнут без следа. Постоянное использование утюга неизбежно приводит к тому, что он начинает работать хуже. Со временем в резервуаре скапливается накипь, а на подошве образуются пригоревшие пятна, которые могут испортить ткань.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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