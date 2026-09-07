Дроны атаковали Пермь: под угрозой оказался один из крупнейших НПЗ РФ

Особое внимание к атаке привлекает расположенный в Перми нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез".

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Дроны атаковали Пермь / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Российские средства ПВО якобы уничтожили 27 БПЛА

В результате атаки есть погибший и пострадавшие

В ночь на понедельник, 7 сентября, Пермский край России подвергся массированной атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его утверждению, российские средства противовоздушной обороны якобы уничтожили 27 БПЛА. При этом обломки беспилотников упали в разных местах, из-за чего повреждения получили жилые здания.

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"На месте падения обломков работают экстренные службы", - написал Махонин.

Губернатор также заявил о повреждении многоквартирного и частного домов. По его данным, в результате атаки есть погибший и пострадавшие.

Российское издание Astra опубликовало кадры беспилотников, которые, как утверждается, пролетали над Пермью. По информации журналистов, один из дронов мог попасть в жилую многоэтажку.

В Перми находится крупный нефтеперерабатывающий завод

Особое внимание к атаке привлекает расположенный в Перми нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". Предприятие входит в группу "Лукойл" и считается одним из крупнейших НПЗ России.

Мощность завода позволяет перерабатывать более 13 млн тонн нефти ежегодно.

Предприятие уже становилось целью атак беспилотников. По данным Astra, очередной удар по НПЗ произошел 21 августа.

Тогда, как отмечало издание, в результате атаки БПЛА, вероятно, получила повреждения установка первичной атмосферно-вакуумной перегонки нефти.

Таким образом, новая атака произошла на фоне уже имевшихся ударов по одному из ключевых объектов российской нефтеперерабатывающей отрасли.

Смотрите видео атаки в Перми

Как украинские удары вглубь РФ влияют на Путина

Главред писал, что по данным аналитиков ISW, кремлевский диктатор недавно усилил охрану для себя и чиновников РФ. ФСО резко усилило безопасность вокруг Путина и его окружения.

Причин такого решения две. Первая – это удары украинских беспилотников вглубь России. Вторая – усиление убийств и покушений на чиновников российских военных по всей России.

Главред

Удары вглубь России - последние новости

Напомним, Главред писал, что 1 сентября операторы Департамента активных действий и Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины в рамках совместной с Силами обороны Украины deepstrike-операции поразили комплекс "Новатек-Усть-Луга" в Ленинградской области России.

Накануне стало известно, что Силы беспилотных систем в ночь на 30 августа нанесли удары по ряду военных объектов РФ на аэродромах Ейск и Миллерово.

Ранее, 30 августа, в России прогремели взрывы. Дроны атаковали несколько областей РФ, среди них и Ленинградская. Там сообщили о прилете на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез".

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Об источнике: Astra Независимое издание, запущенное сразу после начала полномасштабной войны. Издание освещает горячие темы войны РФ с Украиной, а также преступлений российской армии.

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