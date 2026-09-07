О разводах и пятнах можно забыть: что добавить в воду во время мытья пола

Пятна после мытья пола можно удалить без дорогих средств.

https://glavred.info/lifehack/o-razvodah-i-pyatnah-mozhno-zabyt-chto-dobavit-v-vodu-vo-vremya-mytya-pola-10794599.html Ссылка скопирована

Что добавить в воду для мытья пола / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как правильно мыть пол, чтобы не было разводов

Зачем добавлять в воду для мытья пола лимон

Чем помыть пол, чтобы он приятно пахнул

Мытье пола часто заканчивается тем, что вместо желаемой чистоты мы получаем неприятные полосы, которые становятся особенно заметными при дневном свете. Но решить эту проблему можно простым и доступным способом - добавить в воду лимонный сок, пишет Главред со ссылкой на Deccoria.

Зачем добавлять в воду для мытья пола лимон

Лимонная кислота действует деликатно, но эффективно. Она растворяет лёгкие загрязнения и остатки моющих средств, которые часто и становятся причиной появления полос. Кроме того, лимон придаёт полу лёгкий блеск и оставляет приятный цитрусовый аромат. Для приготовления раствора достаточно выжать сок одного лимона в ведро с тёплой водой. Если нужно усилить эффект, можно добавить немного уксуса - он поможет справиться с известковым налетом и стойкими отложениями.

видео дня

Как правильно мыть пол / Инфографика: Главред

Как правильно мыть пол

Чтобы избежать повреждения поверхности, важно тщательно отжимать швабру. Излишек воды может повредить ламинат или паркет, ведь влага скапливается под покрытием. Рекомендуем использовать швабру из микрофибры, которая хорошо впитывает воду и не оставляет ворса. Ламинированные и паркетные полы следует мыть в направлении их укладки, а после завершения - протереть насухо.

Для каких поверхностей подходит

Лимонная вода прекрасно справляется с плиткой в ванных комнатах, где часто образуется накипь. Здесь целесообразно добавить и уксус. Для виниловых и ПВХ-покрытий раствор подходит для ежедневной уборки. Ламинат требует особой осторожности: используйте только хорошо разбавленный сок и минимум влаги.

С другой стороны, натуральный камень, мрамор, террацо и необработанная древесина не переносят кислотных растворов. Здесь лимон может привести к потере блеска или даже обесцвечиванию. Для таких поверхностей лучше выбирать средства с нейтральным pH.

Смотрите видео о том, чем помыть пол, чтобы он как можно дольше оставался чистым:

Читайте также:

Об источнике: Deccoria Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы о садоводстве, уходе за растениями, ремонте, дизайне интерьеров и бытовых лайфхаках. Ресурс ориентирован на широкую аудиторию - от новичков до опытных пользователей - и ежемесячно привлекает миллионы читателей, помогая им создавать уютный дом и ухоженный сад.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред